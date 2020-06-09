Известные нижегородцы присоединились к акции "Кухни России" Культура и отдых

В Нижнем Новгороде известные медиаперсоны, деятели культуры и рестораторы приняли участие в онлайн-марафоне "Кухни России". Не выходя из дома, они приготовили блюда национальных кухонь из местных продуктов. Акция проходит по всей стране в преддверии Дня России, сообщили в пресс-службе правительства области 10 июня 2020 года.

В первом выпуске профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова с бренд-шефом Дмитрием Степановым поделились рецептом окрошки с печеной картошкой на домашнем квасе.

Чтобы присоединиться к онлайн-марафону, необходимо до 12 июня приготовить любимое блюдо, традиционное для Нижегородского региона, рассказать о его истории, выложить видео пошагового приготовления и поделиться рецептом в социальных сетях с хештегами #КухниРоссии, #МыВместе и #МыРоссия.

Лучшие ролики будут опубликованы на ресурсах министерства культуры Нижегородской области и в региональных СМИ.