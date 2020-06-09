Резервное хранение данных

Многие владельцы смартфонов сталкивались с тем, что устройство приходилось сносить до заводских настроек, но при этом синхронизация данных на аккаунт не была установлена. Из-за этой оплошности, часто терялись важные документы и фотографии. Чтобы такого не случилось, на мобильных телефонах, как и на других серверах, используют резервное копирование.

Особенности услуги

Компания «Datafort» предлагает бесплатный сервис для хранения резервных данных. Благодаря этой возможности, все данные, которые хранятся на сайтах и других устройствах, будут постоянно доступны, даже после форматирования оборудования.

IBS DataFort предлагает пользователям широкий спектр услуг, связанных с резервным копированием данных. Используемые технологии позволяют восстановить всю служебную информацию, которая была утеряна вследствие сброса данных.

Для точного получения всей информации, создается три резервные копии. Две основные остаются на двух устройствах, а третья – на удаленном источнике. Благодаря этому, аварийное восстановление можно провести в любое время.

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