Как выбрать няню для ребенка: основные параметры

Рождение ребенка – это всегда ответственный шаг, к которому готовятся заранее. К сожалению, первые три года малышу требуется постоянное внимание, которое родители не всегда могут обеспечить из-за работы. Для того чтобы обеспечить полноценное воспитание ребенку, при этом не потерять работу, многие пользуются услугами няни для ребенка.

Как правильно выбрать няню

Для некоторых семей няня является не просто временным сотрудником, а полноценным членом семьи. К сожалению, довольно часто на эту работу претендуют неопытные люди, которые не умеют правильно воспитывать ребенка.

Для того чтобы няня устраивала и в будущем не возникало проблем, основное внимание обращают на следующие характеристики:

1. Рекомендации. Знакомые и друзья, которые уже пользовались услугами данного специалиста, могут помочь в ее выборе. Однако нужно помнить, что не всегда одни и те же методики работы срабатывают на разных детях.

2. Возраст. Совсем молодые девушки вряд ли имеют должный опыт, которые есть у более старших представительниц. Если у няни еще и есть собственные маленькие дети, то в будущем это может создать массу проблем.

3. Наличие педагогического образования. Этот пункт важен только для тех нянь, кто будет работать с детьми свыше 3-х лет. Для совсем маленьких детей этот параметр не так уж важен, но при этом няня должна уметь и знать, как использовать некоторые медицинские препараты.

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