Предварительное банкротство: особенности процедуры

Экономический кризис в любой стране сразу же бьет по малому и среднему бизнесу. К сожалению, часто такая ситуация вынуждает владельцев оформить банкротство Москва. Узнать больше об этой услуге можно непосредственно на представленном ресурсе.

Особенности процедуры

Банкротство услуги сейчас разделены на несколько категорий. Довольно популярная из них – предварительное банкротство. Это одна из разновидностей свертываемости коммерческой деятельности. Такую услугу обычно используют те компании, которые переживают тяжелое финансовое положение (наличие задолженностей, снижение оборота и пр.).

Вся процедура предварительного банкротства регламентируется законодательной базой. Его обязательно осуществляют с учетом всех норм и правил. Нужно также понимать, что данная процедура не освободит полностью от всех задолженностей. Процедура ликвидации позволяет только частично освободить от давления кредиторов и инвесторов.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, компания-должник продолжает гасить задолженность до тех пор, пока не потеряет все движимое и недвижимое имущество.

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