Фреза дорожная для трактора МТЗ: надёжность, функциональность, качество!

Белорусские трактора Минского тракторного завода популярны не только на территории СНГ, но и во всём мире. Причина тому – отличное соотношение цены и качества, высокая надёжность, а также возможность использования в самых разных сферах хозяйства. Универсальность тракторов МТЗ обеспечивается благодаря наличию в продаже огромного асортимента дополнительного оснащения. Примером может послужить сайт компании «Смолтра» https://smoltra-ekb.ru/catalog/frezy_dorozhnye на котором презентованы фрезы дорожные, ковши, отвалы и прочее навесное и прицепное оборудование.

Фреза дорожная – это крайне важный инструмент, необходимый при ямочном ремонте дорог и территорий. С его помощью уничтожаются различные выпуклости на покрытии (наплывы асфальта, вспучивания), а также измельчается и убирается асфальт и бетон на участках, требующих ремонта.

Фреза дорожная применяется на твёрдых дорожных покрытиях. При этом важно, чтобы они не содержали металлических включений, которые могут привести к поломке оборудования.

Основу конструкции фрезы дорожной от компании «Смолтра» (Екатеринбург) составляет барабан, поверхности которого покрыты несколькими десятками резцов, изготовленных из особых сортов прочнейшей стали. Резцы надёжно крепятся в специальных держателях.

Фреза может эксплуатироваться только совместно с особым устройством – гидроходоуменьшителем, который инсталлируется на коробку передач базового трактора. Это устройство необходимо для замедления движения транспортного средства, ведь фрезерование должно происходить на особо малых скоростях – 0 – 0,5 км/ч. В каталоге компании «Смолтра» (Екатеринбург) представлены фрезы, уже укомплектованные данным устройством. Кроме того, здесь можно приобрести как отдельно фрезу, так и отдельно гидроходоуменьшитель.

Фреза опускается и поднимается при участии гидравлического привода, подключённого к гидросистеме базового трактора. Вращение барабана обеспечивается при помощи гидравлического насоса или посредством механического привода через конический редуктор, который устанавливается на ВОМ (вал отбора мощности) базового трактора.

Дорожные фрезы от «Смолтры» могут эксплуатироваться при температурах от +5 до +40 градусов. Столь широкий диапазон рабочих температур позволяет применять оборудование в большинстве областей России и СНГ, а также за их пределами.

Стабильно высокий спрос на фрезы дорожные обеспечивается за счёт их длительной безотказной работы, неприхотливости в эксплуатации, приемлемой цене при высоких показателях качества.

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