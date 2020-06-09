Судебное взыскание задолженности: причины и этапы

Современная юридическая практика показывает, что довольно часто между двумя сторонами сделки возникает спор по поводу долговых обязательств, причиной которого становится задолженность одной из сторон. Как решить ситуацию? Лучше нанять специалистов, которые имеют практический опыт работы в арбитражных судах и могут довести дело до положительного результата. Нужно разработать индивидуальный план, согласно которому можно вернуть задолженность.
Если должник не выплачивает задолженность, другая сторона должна обязательно предъявить ему претензию, в которой указаны:
Претензия - это обязательный документ, который направляют должнику. Без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, арбитражный суд не примет исковое заявление. Также в претензии указываются сроки, в которые должник обязан вернуть долг добровольно. В случае отсутствия выплат с его стороны, спор разрешается в судебном порядке. Это принудительный вариант взыскания долга.
Здесь понадобится юрист по арбитражным делам, который сможет подробно разобраться в ситуации и помочь в ее решении. Взыскание задолженности производится в несколько этапов:
При нахождении должника на территории Краснодарского края, Вы может обратиться к адвокату Орлову А.В., он поможет Вам взыскать задолженность с предпринимателей, юридических лиц в Арбитражном суде Краснодарского края.
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