Судебное взыскание задолженности: причины и этапы

Современная юридическая практика показывает, что довольно часто между двумя сторонами сделки возникает спор по поводу долговых обязательств, причиной которого становится задолженность одной из сторон. Как решить ситуацию? Лучше нанять специалистов, которые имеют практический опыт работы в арбитражных судах и могут довести дело до положительного результата. Нужно разработать индивидуальный план, согласно которому можно вернуть задолженность.

Причины обращения в арбитражный суд

Если должник не выплачивает задолженность, другая сторона должна обязательно предъявить ему претензию, в которой указаны:

основания возникновения задолженности;

сумма задолженности;

санкции в виде неустойки, процентов за пользование чужими деньгами, которые могут быть взысканы за просрочку.

Претензия - это обязательный документ, который направляют должнику. Без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, арбитражный суд не примет исковое заявление. Также в претензии указываются сроки, в которые должник обязан вернуть долг добровольно. В случае отсутствия выплат с его стороны, спор разрешается в судебном порядке. Это принудительный вариант взыскания долга.

Этапы судебного взыскания задолженности

Здесь понадобится юрист по арбитражным делам, который сможет подробно разобраться в ситуации и помочь в ее решении. Взыскание задолженности производится в несколько этапов:

Анализ документации, который поможет определиться с правовыми позициями обеих сторон. Чтобы осуществить его, специалисту необходимо предъявить договора, документы, которые подтверждают, что определенная услуга или была оказана должнику, либо выполнены определенные работы. Также заявитель должен может представить гарантийные письма, доверенности и другие дополнительные документы, которыми он владеет. Составление и направление претензии, в которой излагаются требования. Подача иска в арбитражный суд. Для суда готовятся такие документы: исковое заявление, где подробно прописываются требования заявителя и документы, которые подтверждают, что ответчик не выполнил свои обязательства. Решение арбитражного суда. Оно напрямую зависит от наличия обосновывающих требования документов, деятельности представителя во время судебного заседания. Сопровождение исполнительного производства. Судебное решение может быть не исполнено ответчиком. Если должник не соглашается выплатить долг и после суда, тогда получается исполнительный лист, взыскание производится в ходе исполнительного производства с привлечением приставов.

При нахождении должника на территории Краснодарского края, Вы может обратиться к адвокату Орлову А.В., он поможет Вам взыскать задолженность с предпринимателей, юридических лиц в Арбитражном суде Краснодарского края.

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