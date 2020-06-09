Formlabs Form 2 и Form 3: надежность, качество, удобство

С тех пор, как Formlabs появилась на рынке аддитивных технологий, прошло почти 10 лет. Первая модель производителя моментально всколыхнула рынок, и с каждым обновлением пользователи могли убедиться — компания выпускает по-настоящему надежные принтеры. В сегодняшнем обзоре нам предстоит разобраться, что из себя представляют принтеры Form 2 и Form 3, в чем их особенности, преимущества и кому они могут пригодиться.

Коротко о производителе Formlabs

Компания Formlabs была основана в США в 2011 году, а на данный момент она заслуженно занимает свое место в нише трехмерной печати. В лаборатории Массачусетсткого технологического университета молодые инженеры-разработчики смогли создать максимально автоматизированный 3D-принтер, который не требовал от своего владельца специальных навыков. Принтеры этого бренда отличаются высокой производительностью, надежностью, безопасностью и простотой в эксплуатации.

Обзор 3D-принтера Formlabs Form 3

Описание

Модель Formlabs Form 3 представляет собой настольный компактный 3D-принтер за небольшие деньги. Устройство отличается продуманным дизайном, отличным интерфейсом и функциональным программным обеспечением. Принтер относится к устройствам профессионального сегмента. Кроме того, у Form 3 есть целая экосистема, которая включает в себя ПО Pre-Form, различные фотополимеры, системы для постобработки готовых изделий, и мощное сообщество владельцев принтеров этого бренда.

По сути, Form 3 можно смело назвать автоматизированным рабочим решением для SLA-печати. От пользователя не требуется ни специальных навыков, ни подготовки. Достаточно следовать инструкциям на экране, чтобы запустить принтер и начать работать. Некоторые владельцы сравнивают это устройство с продукцией Apple, и сходство действительно есть: простое управление, лаконичный дизайн и целое сообщество любителей марки.

Третья модель линейки заметно отличается от предшественника, которому она успешно пришла на замену. Первое, что бросается в глаза при распаковке, это большие размеры. Принтер существенно больше предыдущей модели из-за доработанной системы перемешивания и засветки.

Дисплей, с помощью которого осуществляется управление, теперь находится на середине лицевой панели. В этой модели нет лишних кнопок: устройство контролируется только через сенсорную панель. Ручка открывания удобно расположена на защитном колпаке, а стильный логотип бренда разместился в левом нижнем углу.

Основные преимущества и недостатки

К преимуществам Form 3 можно отнести следующие характеристики:

Отличное качество печати.

Удобный и большой сенсорный экран с высоким разрешением.

Качественная сборка.

Простая конструкция, позволяющая пользователю самостоятельно осуществлять простой ремонт и заменять детали. Например, сломанную ванночку для полимера или узел обработки света можно заменить локально.

Интуитивно понятный интерфейс.

Безопасность.

К недостаткам устройства относятся:

Относительно высокая стоимость (около 300 тысяч рублей).

Не подойдет для печати крупногабаритных изделий.

Установка ПО PreForm возможна как на MAC, так и на Windows.

Кому подойдет?

Устройство адаптировано под высокие требования зубных техников, ювелиров и стоматологов. Принтер успешно сопровождает мастеров на всем пути работы, начиная с проектирования будущей модели и заканчивая примеркой клиентом. Например, Form 3 подойдет для быстрого расширения производства по изготовлению виниров, ювелирных изделий, дизайнерских украшений, коронок, зубных имплантов.

Обзор 3D-принтера Formlabs Form 2

Описание

3D-принтер Formlabs Form 2 – это современное и высокотехнологичное устройство, позволяющее создавать трехмерные модели имплантов, зубных протезов, восковок, протезов и других стоматологических изделий.

Принтер поставляется одновременно в трех картонных коробках.

С появлением Form 2 работа стоматологов и зубных техников значительно упростилась. Теперь техникам, владеющим этим принтером, больше не нужно тратить время на отливку гипсовых форм — всю работу возьмет на себя Form 2. Теперь время создания одной небольшой модели сократилось до пары часов.

Результаты печати на 3D-принтере впечатляют качеством: даже мелкие детали отлично проработаны, поверхности остаются гладкими и ровными, и готовым изделиям не требуется последующая обработка. Конечно, обрезать поддержки придется, но этот процесс не займет много времени. Для защиты рук владельца принтера производитель заботливо вложил в комплект латексные перчатки.

Преимущества и недостатки

Преимущества 3D-принтера Formlabs Form 2 очевидны:

Алюминиевая рабочая платформа.

Компактные габариты и большая область печати (на 40 % больше, чем в предшествующей модели).

Высокое качество печати.

Возможность соединения посредством беспроводной связи. Простая отправка моделей на печать через Wi-Fi.

Большой экран с сенсорным управлением.

Бесшумная и быстрая работа.

Система очистки.

Высокоточный современный лазер для гладких поверхностей.

Подогреваемая емкость.

Оптимальное соотношение цены и качества.

Большой выбор материалов для работы.

Подвижная система.

Контроль объема полимера производится автоматически благодаря автоматизированной системе подачи смолы.

Недостатком принтера можно назвать только высокую стоимость расходных материалов.

Кому он подойдет?

Из-за того что устройство обладает высокотехнологичной оптической системой, пользователи могут применять его одновременно в отраслях, в которых требуется соблюдение идеальной геометрической точности:

медицина;

дизайн;

стоматология;

прототипирование;

создание бижутерии и ювелирных украшений;

сувенирное производство;

наука и образование;

инженерная отрасль.

Разобраться в принципах работы модели не составит труда даже новичку. Благодаря простому и понятному интерфейсу подключиться к процессу печати сможет любой заинтересованный пользователь. Принтер позволяет получить практически идеальные модели, требующие минимальной постобработки.

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