Как оценить эффективность рекламы

Реклама – один из самых важных факторов, влияющих на продажи. Она позволяет за очень сжатое время охватить большое количество потенциальных клиентов. Но чтобы реклама по-настоящему работала и давала результат, необходимо регулярно оценивать ее эффективность и рентабельность. Такой анализ позволяет выявить лучшие и худшие каналы, грамотно формировать бюджет и перераспределять инвестиции. Для оценки эффективности рекламы используются различные методы и подходы. В этой статье мы рассмотрим наиболее интересные из них. Если же вы хотите получить больше информации по этому вопросу, рекомендуем ознакомиться со материалом на https://www.owox.ru/blog/articles/evaluation-of-advertising-effectiveness/.
Многие специалисты, которые пытаются оценить рентабельность той или иной кампании, забывают о расчете реального ROI рекламы. Они учитывают только количество звонков или заявок, и на основании этих данных делают вывод о рентабельности канала. Но подобный подход не совсем верный. Очень важно учитывать конверсию заявок в реальные продажи. Например, представим себе ситуацию – вы инвестировали одинаковые суммы в кампании на Facebook и Google Ads. В результате первый рекламный сервис принес 300 заявок, а второй – только 150. Казалось бы, вывод очевиден – кампания на Facebook была более эффективной. Но, если добавить в расчет данные о реальных продажах, то ситуация может кардинально измениться. Скажем из 300 заявок в Facebook, конвертировались в продажи только 15 или 5%. А вот реклама в Google Ads принесла 90 конверсий (60%) и, таким образом, стала гораздо более рентабельной и эффективной.
Набор показателей, которые необходимо анализировать для оценки рентабельности рекламы, может быть разным. Он зависит от сферы деятельности предприятия, поставленных целей, используемой системы аналитики. Основными метриками принято считать:
Оценивать эффективность рекламы можно тремя основными способами:
Первые два способа имеют ограниченный функционал. В рекламных кабинетах отсутствует информация с вашего сайта и бизнес-данные. В GA нет данных с вашей CRM-системы и информации со всех рекламных источников. Поэтому оптимальным решением для полноценного анализа можно считать сквозную аналитику. Например, с помощью сервиса OWOX BI можно объединять информацию из разрозненных источников и формировать на ее основании отчеты по всем рекламным кампаниям с учетом реальных продаж.
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