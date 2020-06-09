Как оценить эффективность рекламы

Реклама – один из самых важных факторов, влияющих на продажи. Она позволяет за очень сжатое время охватить большое количество потенциальных клиентов. Но чтобы реклама по-настоящему работала и давала результат, необходимо регулярно оценивать ее эффективность и рентабельность. Такой анализ позволяет выявить лучшие и худшие каналы, грамотно формировать бюджет и перераспределять инвестиции. Для оценки эффективности рекламы используются различные методы и подходы. В этой статье мы рассмотрим наиболее интересные из них. Если же вы хотите получить больше информации по этому вопросу, рекомендуем ознакомиться со материалом на https://www.owox.ru/blog/articles/evaluation-of-advertising-effectiveness/.

Распространенная ошибка при оценке эффективности рекламы

Многие специалисты, которые пытаются оценить рентабельность той или иной кампании, забывают о расчете реального ROI рекламы. Они учитывают только количество звонков или заявок, и на основании этих данных делают вывод о рентабельности канала. Но подобный подход не совсем верный. Очень важно учитывать конверсию заявок в реальные продажи. Например, представим себе ситуацию – вы инвестировали одинаковые суммы в кампании на Facebook и Google Ads. В результате первый рекламный сервис принес 300 заявок, а второй – только 150. Казалось бы, вывод очевиден – кампания на Facebook была более эффективной. Но, если добавить в расчет данные о реальных продажах, то ситуация может кардинально измениться. Скажем из 300 заявок в Facebook, конвертировались в продажи только 15 или 5%. А вот реклама в Google Ads принесла 90 конверсий (60%) и, таким образом, стала гораздо более рентабельной и эффективной.

Основные метрики для анализа

Набор показателей, которые необходимо анализировать для оценки рентабельности рекламы, может быть разным. Он зависит от сферы деятельности предприятия, поставленных целей, используемой системы аналитики. Основными метриками принято считать:

CTR. Это показатель представляет собой отношение количества кликов к общему количеству показов рекламного объявления.

СРС. Эта метрика обозначает цену, которую нужно заплатить рекламному сервису за каждый клик по баннеру, ссылке или кнопке.

СРА. Представляет собой сумму, которую нужно заплатить рекламному сервису за каждое целевое действие, совершенное пользователем. Само целевое действие вы задаете сами. Это может быть регистрация на сайте, подписка на блог и пр.

ДРР. Эта метрика расшифровывается как доля рекламных расходов. Рассчитывается она по простой формуле. ДРР = (рекламные расходы/прибыль с рекламы).

ROAS. Показатель эффективности рекламных инвестиций. С его помощью можно определить наиболее успешные кампании.

Инструменты для рекламного анализа

Оценивать эффективность рекламы можно тремя основными способами:

В кабинетах рекламных сервисов.

В системе веб-аналитики Google Analytics.

С помощью сквозной аналитики.

Первые два способа имеют ограниченный функционал. В рекламных кабинетах отсутствует информация с вашего сайта и бизнес-данные. В GA нет данных с вашей CRM-системы и информации со всех рекламных источников. Поэтому оптимальным решением для полноценного анализа можно считать сквозную аналитику. Например, с помощью сервиса OWOX BI можно объединять информацию из разрозненных источников и формировать на ее основании отчеты по всем рекламным кампаниям с учетом реальных продаж.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.