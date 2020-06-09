Как выбрать электрический камин

Чтобы купить электрокамин, необходимо выбрать тип прибора и модель, которая подойдёт именно для вашего дома по цене, дизайну и особенностям использования.

Электрический камин — это электрообогреватель. Благодаря дизайну выглядит как обычный очаг, который топится дровами или углем. Нередко электрокамины располагают в обычном портале, который уже не используется для обогрева.

В среднем электрокамин потребляет 1,4–1,6 кВт. Электрический прибор не только украшает комнату и создаёт романтическую обстановку и уют. Он может обогреть помещение размером в 37 кв.м. Поэтому электроприбор актуален для обогрева в межсезонье в условиях Москвы и области.

Преимущества электрокаминов перед топочными очевидны:

не нуждаются в сложном монтаже;

пожаробезопасны;

не требуют закупки топлива;

не загрязняют пространство.

Камины могут работать в двух режимах:

«только пламя»;

только в качестве обогревателя.

Отличительные черты электрокаминов:

Простота. Классический твёрдотопливный очаг требует обустройства и обслуживания сложной системы труб и вытяжных шкафов, покупки топлива и соблюдения правил пожарной безопасности. Электрические приборы лишены перечисленных недостатков.

Уход за оборудованием также прост. После размещения прибора в стене или на полу достаточно время от времени вытирать на нём пыль. Выработка тепла. Электрокамины обеспечивают хорошее отопление и помогают пережить самую холодную зиму. При включении тепло распределяется равномерно и поддерживается на одном уровне.

Эстетика. Дорогой электроприбор с использованием 3D-технологий выглядит не намного хуже, чем настоящий. Дизайнерские аксессуары могут имитировать запах горящего дерева и потрескивание дров, а сложная оснастка позволяет создавать эффект живого огня.

Безопасность. Современные электроприборы безопасны даже в присутствии маленьких детей. Электрические устройства обеспечивают большую пожаробезопасность, в чем многократно превосходят топливные очаги.

Что нужно знать, чтобы купить электрокамин и не пожалеть о покупке

Электрические камины оснащаются разными типами нагревателей:

Фанкойл-нагреватель. Самый популярный и энергоэффективный.

Кварцевый. Имеет меньшую популярность у покупателей.

Керамический. Один из новейших конвекционных обогревателей на рынке.

Перед тем, как купить электроприбор, решите, какой именно вы предпочитаете:

с подогревом;

за небольшую цену;

с ностальгическим дизайном;

со светодиодной подсветкой;

с термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру в комнате.

Определитесь также, нужен ли вам прибор:

Если требуется электрокамин не только для уюта, но и для обогрева, обратите внимание на такой значимый параметр, как мощность. Чем больше мощность, тем быстрее и теплее нагреется помещение.

Встроенный или установленный возле стены. Такие камины смотрятся как настоящие классические. Переносной. Его можно свободно перемещать по дому. Однако такие камины бывают редко оснащены возможностью имитировать живой огонь.

На выбор каминокомплекта и его цену может влиять размер:

Мини-камины просты и удобны в транспортировке. Могут быть установлены в небольших или временных жилых помещениях. Таких, как летние домики, небольшие комнаты. Широкоэкранные каминокомплекты. Они подходят, чтобы монтироваться на стене, не предназначены для перемещений. Поэтому подходят для больших квартир, где есть место для установки электроприбора.

Источник: https://teplor.ru/

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