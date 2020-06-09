Как выбрать электрический камин

Чтобы купить электрокамин, необходимо выбрать тип прибора и модель, которая подойдёт именно для вашего дома по цене, дизайну и особенностям использования.
Электрический камин — это электрообогреватель. Благодаря дизайну выглядит как обычный очаг, который топится дровами или углем. Нередко электрокамины располагают в обычном портале, который уже не используется для обогрева.
В среднем электрокамин потребляет 1,4–1,6 кВт. Электрический прибор не только украшает комнату и создаёт романтическую обстановку и уют. Он может обогреть помещение размером в 37 кв.м. Поэтому электроприбор актуален для обогрева в межсезонье в условиях Москвы и области.
Преимущества электрокаминов перед топочными очевидны:
- не нуждаются в сложном монтаже;
- пожаробезопасны;
- не требуют закупки топлива;
- не загрязняют пространство.
Камины могут работать в двух режимах:
- «только пламя»;
- только в качестве обогревателя.
Отличительные черты электрокаминов:
- Простота. Классический твёрдотопливный очаг требует обустройства и обслуживания сложной системы труб и вытяжных шкафов, покупки топлива и соблюдения правил пожарной безопасности. Электрические приборы лишены перечисленных недостатков.
- Уход за оборудованием также прост. После размещения прибора в стене или на полу достаточно время от времени вытирать на нём пыль. Выработка тепла. Электрокамины обеспечивают хорошее отопление и помогают пережить самую холодную зиму. При включении тепло распределяется равномерно и поддерживается на одном уровне.
- Эстетика. Дорогой электроприбор с использованием 3D-технологий выглядит не намного хуже, чем настоящий. Дизайнерские аксессуары могут имитировать запах горящего дерева и потрескивание дров, а сложная оснастка позволяет создавать эффект живого огня.
- Безопасность. Современные электроприборы безопасны даже в присутствии маленьких детей. Электрические устройства обеспечивают большую пожаробезопасность, в чем многократно превосходят топливные очаги.
Что нужно знать, чтобы купить электрокамин и не пожалеть о покупке
- Электрические камины оснащаются разными типами нагревателей:
- Фанкойл-нагреватель. Самый популярный и энергоэффективный.
- Кварцевый. Имеет меньшую популярность у покупателей.
- Керамический. Один из новейших конвекционных обогревателей на рынке.
Перед тем, как купить электроприбор, решите, какой именно вы предпочитаете:
- с подогревом;
- за небольшую цену;
- с ностальгическим дизайном;
- со светодиодной подсветкой;
- с термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру в комнате.
Определитесь также, нужен ли вам прибор:
Если требуется электрокамин не только для уюта, но и для обогрева, обратите внимание на такой значимый параметр, как мощность. Чем больше мощность, тем быстрее и теплее нагреется помещение.
- Встроенный или установленный возле стены. Такие камины смотрятся как настоящие классические.
- Переносной. Его можно свободно перемещать по дому. Однако такие камины бывают редко оснащены возможностью имитировать живой огонь.
На выбор каминокомплекта и его цену может влиять размер:
- Мини-камины просты и удобны в транспортировке. Могут быть установлены в небольших или временных жилых помещениях. Таких, как летние домики, небольшие комнаты.
- Широкоэкранные каминокомплекты. Они подходят, чтобы монтироваться на стене, не предназначены для перемещений. Поэтому подходят для больших квартир, где есть место для установки электроприбора.
Источник: https://teplor.ru/
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