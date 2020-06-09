Нижегородцы могут выбрать территории для благоустройства, голосуя на избирательных участках 1 июля Общество

Нижегородцы могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2021 году, голосуя на избирательных участках 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию.

Речь идет о территориях, которые планируется благоустроить в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". При этом основное голосование за эти объекты пройдет в режиме онлайн в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек с 23 июня по 6 июля 2020 года.

"Выбрать приоритетную территорию для благоустройства жители смогут не только в режиме онлайн, на сайте golosza.ru, но и 1 июля на избирательных участках, где будет проходить голосование за поправки в Конституцию. Такая возможность особенно актуальна для людей старшего поколения, которые не пользуются интернетом. Но их мнение для нас очень важно", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Принять участие в голосовании смогут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.

"Участие жителей не только в выборе территорий, но и в создании концепций благоустройства является одной из основных задач национального проекта. Чем больше людей примет участие в голосовании, тем очевиднее будет необходимость развития той или иной территории. Я напомню, что при голосовании на сайте у жителей есть также возможность выбора функциональных зон, которые должны появиться в парке или сквере", - добавил Глеб Никитин.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить более 100 общественных пространств. На эти работы направят 1,2 млрд рублей.

"Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств", - говорится в сообщении пресс-службы.