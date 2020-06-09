Енота спасли с дерева в Нижнем Новгороде

Фото: из соцсети ВКонтакте
Енота сняли с дерева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте.
Нижегородцы заметили енота в микрорайоне "Бурнаковский". Была организована спасательная операция.
"Его спускали по лестнице, и часть ступенек он даже шёл сам! Поскольку хозяин не объявился, малыша увезли в зоопарк", - рассказал очевидец.
Фотографии енота на дереве опубликованы и в другом нижегородском паблике ВКонтакте.
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