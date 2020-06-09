Енота спасли с дерева в Нижнем Новгороде Общество

Енота сняли с дерева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Нижегородцы заметили енота в микрорайоне "Бурнаковский". Была организована спасательная операция.

"Его спускали по лестнице, и часть ступенек он даже шёл сам! Поскольку хозяин не объявился, малыша увезли в зоопарк", - рассказал очевидец.

Фотографии енота на дереве опубликованы и в другом нижегородском паблике ВКонтакте.

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Типичный Нижний Новгород"

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Нижний Новгород"

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Нижний Новгород"