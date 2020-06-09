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Общество

Енота спасли с дерева в Нижнем Новгороде

10 июня 2020 16:29  [59] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Енота сняли с дерева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Нижегородцы заметили енота в микрорайоне "Бурнаковский". Была организована спасательная операция.

"Его спускали по лестнице, и часть ступенек он даже шёл сам! Поскольку хозяин не объявился, малыша увезли в зоопарк", - рассказал очевидец.

Фотографии енота на дереве опубликованы и в другом нижегородском паблике ВКонтакте.

Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Типичный Нижний Новгород"
Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Нижний Новгород"
Фото: из соцсети ВКонтакте, группа "Нижний Новгород"

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