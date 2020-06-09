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Общество

Ремонт дорог идет на 13 участках в Нижнем Новгороде

10 июня 2020 17:32  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт дорог идет на 13 участках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко. Всего в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 26 участков, в том числе два за счет сложившейся экономии на торгах в Приокском районе – это участок на улице Медицинской и пр.Гагарина (от ул. Ларина до завода "Нител").

И.п. главы города Юрий Шалабаев в ходе инспекции ремонтной кампании в Сормове сообщил, что ремонт еще двух дополнительных участков на сэкономленные в результате конкурсных процедур средства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начнется в конце июня – начале июля.

"В Сормовском районе проходит масштабная кампания по ремонту дорог. Одна из самых востребованных у жителей и автомобилистов дорога – проезд от ул. Коминтерна до улицы Щербакова. В администрацию неоднократно поступали обращения от нижегородцев по поводу капитального ремонта этого проезда протяженностью порядка 3,5 км. Готовность объекта в настоящее время составляет около 70%. По контракту подрядчик должен выполнить работы к началу августа. Однако темп ремонта достаточно высокий, поэтому я поставил задачу не снижать его, чтобы сдать объект досрочно. Если погода не подведет, то до конца июня проезд будет полностью готов", - сказал Юрий Шалабаев.

Подрядчик приступил к ремонту участка в конце апреля.

Параллельно подрядная организация ведет работы по ул.Федосеенко.

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