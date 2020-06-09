Банк "Открытие": более 40% жителей ПФО планируют копить деньги после карантина Общество

Действовавший в России режим самоизоляции и выход из него повлияли на финансовое поведение жителей Приволжского федерального округа: 41% респондентов ответили, что намерены в ближайшее время создать финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили. При этом, больше половины жителей ПФО (56%) сообщили, что будут тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

О наличии собственного финансового резерва заявили лишь 19% жителей регионов Приволжского федерального округа, для сравнения в Сибирском федеральном округе таких оказалось 20%, в Москве и Московской области 22%, а в целом по России - 19%, и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на "черный день". Тех, кто еще не определился со своей сберегательной стратегией – 7% опрошенных, это самый меньший процент по всей стране, о невозможности копить из-за нехватки средств заявили 32% жителей ПФО.

Как следует из опроса, откладывать в "подушку" жители ПФО планируют деньги, которые останутся в результате урезания расходов – 56% опрошенных заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. Еще 36% респондентов заявили, что сохранять расходы на прежнем уровне, но не будут их увеличивать. Лишь 2% жителей ПФО завили о готовности расходов больше средств, чем до начала карантина. Прежде всего участники опроса намерены экономить на развлечениях – 73%, на гаджетах – 72%, 58% - на загородном доме, по 57% - на одежде, отпуске и путешествиях, 56% - на занятиях спортом. Самыми "стабильными" статьями расходов, от которых не готовы отказаться россияне, стали траты на здоровье, детей и продукты питания.

СПРАВКА:

Опрос проведен банком "Открытие" 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.