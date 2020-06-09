Животноводческие комплексы планируется построить и реконструировать в Нижегородской области в 2020 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

18 животноводческих комплексов на 8 тысяч голов крупного рогатого скота планируется построить и реконструировать в Нижегородской области при государственной поддержке в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, в текущем году ведутся работы в хозяйствах Вачского, Починковского, Лукояновского, Большеболдинского, Ковернинского, Вадского, Пильнинского, Гагинского, Лысковского, Семеновского, Дальнеконстантиновского районов.

"Работа по строительству и реконструкции животноводческих объектов существенно сказывается на развитии молочного скотоводства. Об этом свидетельствуют производственные показатели. С начала года сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели более 250 тысяч тонн молока, что на 5% больше, чем в прошлом году", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что ежегодный рост производства молока позволил увеличить уровень самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами на 6% (до 77%) за последние пять лет. Перед нижегородским агропромом стоит задача довести показатель до 100%.

"Современные фермы представляют собой высокотехнологичные постройки, в которых созданы максимально комфортные условия для содержания животных. Большинство производственных процессов в них автоматизированы, что позволяет повысить эффективность труда рабочих, следовательно, снизить себестоимость продукции. А это дополнительные доходы для предприятий", - продолжил Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что областной бюджет компенсирует сельхозпроизводителям до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

По словам главы аграрного ведомства, с текущего года размер ставок увеличен: при строительстве объекта мощностью до 250 голов дойного стада - с 60 до 70 тысяч рублей на 1 голову скота, при мощности от 400 до 600 голов – с 100 до 120 тысяч рублей, а при строительства объекта для содержания более 800 голов – с 140 до 160 тысяч рублей. На эти цели в 2020 году в бюджете области предусмотрено порядка 360 млн рублей, что выше уровня 2019 года на 12%.

"Эта мера поддержки очень востребована у наших сельхозпроизводителей. В разговорах с руководителями хозяйств часто слышим, что многие не решились бы на стройку без государственной поддержки - слишком большие затраты. Кроме того, мы обратились к губернатору с инициативой об увеличении ставок субсидий на строительство новых объектов в зависимости от мощности. Глеб Сергеевич поддержал наше предложение", - добавил Николай Денисов.

В настоящее время закончено строительство фермы на 256 голов КРС в ООО "Родник" Вадского района и реконструкция молочного двора на 100 голов в фермерском хозяйстве Шарангского района.