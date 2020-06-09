Forbes: Куда и за сколько поехали отдыхать россияне в этом году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Несмотря на то, что некоторые регионы все еще не полностью сняли ограничения для приезжих, туроператоры фиксируют существенный рост спроса на российские направления, сообщает издание Forbes.

Авторы статьи, изучив мнения экспертов, считают, что резкого роста цен на отдых не будет. При этом в некоторых городах, таких как Ялта и Сочи, средняя суточная стоимость номера по сравнению с прошлым годом выросла на десятки процентов.

Ялта. Ласточкино гнездо. С сайта едем-в-крым.рф

Докризисные реалии возвращаются в жизнь россиян неожиданно быстро. В понедельник глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия "готова к постепенному открытию курортного сезона". А во вторник начало туристического сезона с 1 июля объявил Крым, который еще недавно грозил обсервацией за свой счет всем приезжающим бесцельно на полуостров.

В конце прошлой недели РБК писал, что Росавиация предложит Роспотребнадзору с 15 июля открыть полеты в 15 стран, в том числе в несколько европейских государств, включая Турцию, а также Китай и Южную Корею. По информации "Интерфакса", первыми откроют полеты в страны ЕАЭС и СНГ. "Вестник АТОР" прогнозировал, с 15 июля откроется сообщение с восьмью столицами стран СНГ, а с 1 августа полеты возобновятся в 7 стран мира (Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия).

Куда поедут уставшие от самоизоляции россияне?

Вне зависимости от того, идет ли речь о самостоятельном туризме или покупке тура через туроператора, лидируют пока, по понятным причинам, российские направления.

При этом многие регионы еще не открыты для полностью свободного посещения, без обязательной обсервации. Если власти Крыма уже назвали дату возобновления курортного сезона в полном объеме — 1 июля, то в Краснодарском крае в начале месяца карантин продлили до 21 июня. Те, кто приехал в регион без заранее забронированного жилья, должны будут проходить обсервацию, отели пока закрыты, работают только санатории с медицинской лицензией.

Сейчас приехать без каких-либо справок можно, например, в Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирскую, Тверскую, Ярославскую области — отели там уже открыты.

Памятник медведю в Ярославле. С сайта https://prigorod.info

Некоторые туристы не могут ждать, пока откроются границы, и переносить поездку с лета на другое время — такие присматриваются к Краснодарскому краю, говорит представитель Anex Tour. Самое востребованное направление на лето — Сочи (Anex Tour фиксирует на нем рост числа бронирований на 35%, недельный тур на двоих с перелетом стоит от 29 тысяч рублей), также растет число бронирований на Кавказские Минеральные Воды, Калининградскую область и Алтай. Рост спроса на российских направлениях позволяет рассчитывать на увеличение продаж в 2020 году в 5-6 раз, отмечает представитель TUI.

Компании увеличивают предложение для отдыха в России.

В "Интуристе" расширили ассортимент предложений по России, сделав упор на экскурсионные туры в Татарстан, Мурманск, Архангельск, Карелию, Байкал, а также оздоровительные туры на Алтай, в Крым и Краснодарский край. Компания также стала предлагать клиентам туры на Камчатку и в Калининград.

TUI расширяет сеть чартерных рейсов в Сочи, открывает чартеры на Байкал. Azur Air (партнер Anex Tour) запускает чартеры в Абакан — в Хакасии Anex Tour предлагает недельные экскурсионные туры — на двоих на неделю они стоят от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.

Впрочем, бронирования внутренними направлениями не исчерпываются. Так, у той же TUI более 30% бронирований, сделанных в период ограничений, - это туры в Турцию. В апреле министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой озвучил прогнозы по восстановлению туристической деятельности в стране после эпидемии коронавируса. По его мнению, прибытие российских туристов в Турцию начнется ближе к концу июля.

По информации Forbes, самостоятельные путешественники планировать отдых за рубежом пока не рискуют — заграницу мало бронируют.

"Билеты в поиске есть, но полетят ли самолеты, пока никто не знает", - , констатируют в сервисе поиска авиабилетов Aviasales. Из иностранных стран границы для туристов уже открыла Турция, Италия готовится открыться для туристов не из ЕС с 15 июня, Испания собирается пустить туристов с июля.

Сейчас в топе броней авиабилетов - Aviasales, Москва, Петербург, Крым, Сочи, Минводы и Махачкала. Сервис поиска отелей "Островок" отмечает низкий спрос на зарубежные варианты отдыха — Стамбул, Дубай, Лондон, Бали.

Если и бронируются, то на более отдаленную перспективу (вторая половина лета, осень, зима, 2021 год). Лидеры по бронированию — Москва, Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Екатеринбург. Время бронирования — с конца июня и до осени. "Островок" отмечает взрывной рост интереса к поездкам после того, как 8 июня было объявлено о конце режима самоизоляции в Москве. Число бронирований отелей в России выросло на 56% по сравнению с неделей ранее, а число поисковых запросов на отели внутри страны увеличилось на 20%.

Будет ли отпуск-2020 дороже, чем обычно?

"Количество гостиниц, санаториев несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%", — отмечал в интервью "Известиям" вице-президент АТОР Александр Курносов.

Правда, позже Курносов уточнил, что говорил о повышении цен не в порядке прогноза, а как об одном из возможных сценариев. Фактически, как указывала директор АТОР Майя Ломидзе РБК, повышение цен в этом сезоне "крайне маловероятно, потому что все понимают, что у людей нет денег".

Но в случае ажиотажного спроса на отдых и дефицита мест могут сформироваться условия для значительного роста цен, предупреждает исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин. Однако ажиотажа может и не случиться — реальные доходы населения упали, да и страх второй волны вируса у многих сохраняется. Если же спрос будет невысоким и загрузка будет в пределах 50-70%, то любое повышение стоимости просто приведет к тому, что отдыхающих будет еще меньше, повышение цен, если и будет, то - плавным, и его стоит ожидать скорее на следующий сезон, считает Толчин.

Корректировки в ценах возможны, но в большей степени это касается вариантов с прямыми продажами мест в отелях, поскольку туроператоры заключают договор с принимающей компанией на весь сезон, отмечают в Anex Tour. Повышения цен вряд ли стоит ожидать и на отдых за рубежом, несмотря на то, что на самых популярных направлениях (Турция, Италия, Греция) возможен отложенный спрос, договоры с отелями у туроператоров заключены еще в прошлом году. Кроме того, повышение цен отпугнет потенциальных гостей, заключает Толчин из "Интуриста".

С сайта https://nndryclean.ru

Если говорить о бронировании отелей не в рамках туров, а напрямую — то здесь разные города демонстрируют разную динамику по ценам, отмечает "Островок". В некоторых городах средняя суточная стоимость номера этим летом выросла на десятки процентов по сравнению с прошлым годом: в Ялте плюс 55% (до 6800 рублей), в Сочи плюс 24% (до 5400 рублей), в Екатеринбурге плюс 12% (до 4900 рублей).

В других городах столь же существенное падение: минус 32% в Петербурге (до 4400 рублей), минус 22% в Тюмени (до 2700 рублей), минус 12% в Казани (до 2400 рублей). При этом авиабилеты с июля резко начинают дорожать. По данным Aviasales, на вылеты с 15 по 30 июня средний чек по России — 5733 рубля, а с 1 по 15 июля — 8929 рублей.