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Общество

"В Нижегородской области за сутки на коронавирус протестировали рекордное число жителей", - Глеб Никитин

11 июня 2020 09:15  [31] Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Нижегородской области за сутки протестировали рекордное число жителей – 6 590 человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в целом в регионе, по данным на 11 июня, 278 588 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, средний показатель тестирования достиг 8 698 человек на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2,4%.

"Нам важно сохранять высокие темпы тестирования, чтобы как можно раньше выявлять заболевание и предотвратить его распространение. Поэтому мы постоянно увеличиваем объем тестирования, а также расширяем перечень лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус", - рассказал Глеб Никитин.

В настоящее время на территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

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