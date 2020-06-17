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Политика

"Каждый день вы находитесь на передовой в борьбе с болезнями", - Евгений Лебедев

21 июня 2020 09:37  [175] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил работников и ветеранов сферы здравоохранения с Днем медицинского работника.

"Каждый день вы находитесь на передовой в борьбе с болезнями, инфекциями и вирусами, спешите на помощь, проводите диагностику различных заболеваний, ищите пути лечения и помогаете вернуться людям к прежней жизни. Все это происходит в условиях повышенного стресса, серьезных нагрузок и риска для собственного здоровья. Вы совершаете настоящий подвиг во имя сохранения самого ценного в мире – жизни человека.

Сегодня, в условиях пандемии, стало еще более очевидно, что в вас мы нуждаемся особенно, вы нам жизненно необходимы. Однако работать в медицине сможет не каждый. Это больше, чем просто профессия, это призвание, отличающее людей с особым типом мышления и душевной организацией.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность за ваш нелегкий, ответственный труд, фантастическую выдержку, самопожертвование, спасенные жизни и заботу о нашем здоровье. Особые слова благодарности звучат ветеранам сферы здравоохранения, которые вырастили не одно поколение молодых специалистов и пронесли через свою жизнь любовь к профессии", - отмечается в поздравлении.

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