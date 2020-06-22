"Сегодня мы вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни и здоровья защитил Отчизну", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил обращение в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны в 1941 году.



"В этот день в памяти всплывают слова знаменитой песни военных лет "22 июня ровно в 4 часа". С того момента, когда "нам объявили, что началася война", прошло 79 лет. Продлившаяся 1418 дней и ночей, она унесла миллионы жизней, оставила после себя разрушенные города и села, осиротевшие семьи и разбитые судьбы. Одновременно с этим война показала пример единения, мужества и несгибаемой силы духа народа в борьбе за мир и свободу своей Родины.

Этот день прочно вошел в историю и стал данью памяти прошлому, призывом дорожить настоящим и стремлением к мирному будущему.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни и здоровья защитил Отчизну, кто дал возможность следующим поколениям свободно жить, работать и растить детей. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших. Особые слова благодарности за безграничный подвиг и мирное небо над головой звучат в адрес наших ветеранов. Мы в неоплатном долгу перед вами", - отмечается в поздравлении.