Подведены итоги всероссийской онлайн-олимпиады "Солнечная регата" Общество

Всероссийская онлайн-олимпиада "Солнечная регата" прошла 10 июня 2020 года. Законодательное Собрание Нижегородской области и лично Александр Табачников оказали поддержку в организации мероприятия, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Организаторы олимпиады - "Нижегородское детское речное пароходство" при поддержке АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", Законодательного собрания, департамента образования администрации Нижнего Новгорода и Общественной организации по развитию и пропаганде морского дела "Нижегородский Морской Клуб".

Участниками стали более 70 школьников из 12 регионов России (Нижегородская область, Москва, Калининград, Сочи, Азов, Астрахань, Муром, Чебоксары, Самара, Новосибирск). Нижегородскую область представят 6 команд "Волжской Солнечной Флотилии". Юным инженерам предстояло продемонстрировать свои знания в области возобновляемой энергии, устройстве лодки на солнечных батареях, морского дела. Капитаны представили проекты команд.

Все участники получили сертификаты участников, а победители и призёры дипломы. Информационное освещение было организовано на сайте ндрп.рф и в социальной сети ВКонтакте "Нижегородское детское речное пароходство".

Проект "Солнечная регата" стартовал при поддержке Законодательного Собрания Нижегородской области весной 2019 года. Его презентация прошла в стенах областного парламента. Александр Табачников является Почетным президентом "Нижегородского Морского Клуба".

"Нижегородские команды показали хороший результат. Такие соревнования дают каждому участнику отличный практический опыт. Ребята смогли попробовать свои силы в морском деле, постарались максимально раскрыть творческий потенциал. Вполне возможно, что в будущем они выберут профессию, связанную с морем, дальними плаваниями. Хочу пожелать им успеха и новых побед", - отметил Александр Табачников.

Общее количество команд – 18, количество участников – 54.

Список победителей:

Общий зачет

1 место – "Солнечный апельсин" (Нижний Новгород)

2 место – "СолнцА Каспия" (Астрахань)

3 место – "ТехУспех" (Калининград)

Приветствие команд

1 место – "Радуга" (Нижний Новгород)

2 место – "Солнечный парус" (Нижний Новгород)

3 место – "ТехУспех" (Калининград)

Брейн-ринг (лучший вопрос)

1 место – "Пилот-4" (Новосибирск)

2 место – "Солнечный парус" (Нижний Новгород)

3 место – "Пилот 3" (Новосибирск)

"Дельфин" (Новосибирск)

Викторина

1 место – "Солнечный апельсин" (Нижний Новгород)

2 место – "Азимут 1" (Чебоксары)

"Барабуля" (Сочи)

3 место – "Бравый экипаж" (Нижний Новгород)

"СолнцА Каспия" (Астрахань)

"ТехУспех" (Калининград)

Конкурс капитанов

1 место – Ган Евгений "ТехУспех" (Калининград)

2 место – Байбекова Софья "Барей" (Астрахань)

3 место – Коваленко Даниил "Пилот 2" (Новосибирск)

Личное первенство

1 место – Дудков Александр ("Солнечный апельсин", Нижний Новгород)

Мазов Роман ("Солнечный апельсин", Нижний Новгород)

2 место – Кульбасов Елисей ("СолнцА Каспия", Астрахань)

Емельянов Павел ("Азимут 2", Чебоксары)

Тимофеев Николай ("Азимут 1", Чебоксары)

Фёдоров Дмитрий ("Азимут 1", Чебоксары)

3 место - Сорокин Марк ("Азимут 2", Чебоксары)

Байбекова Софья ("Барей", Астрахань)

Земцов Егор ("Бравый экипаж", Нижний Новгород)

Чувашев Михаил ("Бравый экипаж", Нижний Новгород)

Вишневская Арина ("Радуга", Нижний Новгород)

Дурасов Андрей ("СолнцА Каспия", Астрахань)

Ган Евгений ("ТехУспех", Калининград)

Чернышев Георгий ("ТехУспех", Калининград).