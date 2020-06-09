Завершился ремонт дороги, соединяющий четыре деревни в Варнавинском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Завершился ремонт дороги, соединяющий четыре деревни в Варнавинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Работы велись в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Речь идет о ремонте 9,5 км дороги Красные Баки-Варнавино-Ветлуга.



"Эта дорога проходит через три района области и соединяет райцентры Красные Баки, Варнавино и Ветлугу. Участок, расположенный в Варнавинском районе, соединяет четыре деревни. Теперь передвижение автомобилистов будет более комфортным, повысится уровень безопасности", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках национального проекта на данном участке подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины, установил дорожные знаки и нанес горизонтальную дорожную разметку. Стоимость работ составила 58,6 млн рублей.

"Работы на этом участке подрядчик завершил раньше установленного срока. Согласно контракту ремонт должны были завершить в конце августа. Но проверка показала, что укладка асфальтобетонного покрытия выполнена качественно, уклоны и просветы соответствуют ГОСТам, указанные в контракте съезды и остановочные карманы также приведены в порядок", - сказал заместитель директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Левдиков.

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков общей протяженностью 878,4 км. Это на 116 км больше, чем в прошлом году.