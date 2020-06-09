И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев хочет изменить структуру городской администрации Политика

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил новую структуру городской администрации. Об этом сообщается в проекте решения нижегородской Гордумы от 11 июня 2020 года.

В числе предложений – сокращение количества заместителей главы администрации города с семи до пяти:

- первый заместитель главы администрации города. В его подчинении находятся: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма, департамент экономического развития и закупок;

- первый заместитель главы администрации города, в функциональном подчинении - департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент благоустройства, департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент градостроительного развития и архитектуры, департамент строительства и капитального ремонта, управление административно-технического и муниципального контроля;

- заместитель главы администрации города, директор департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. В подчинении находятся департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, а также департамент аналитики процессов и развития технологий управления;

- заместитель главы администрации города, в подчинение которого - департамент образования, департамент культуры, департамент физической культуры и спорта, департамент по социальной политике;

- заместитель главы администрации города, в подчинении которого находятся: руководитель аппарата главы города, курирующий департамент кадровой политики, управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города, управление делами; управление по связям со СМИ; департамент социальных проектов и коммуникаций; департамент по безопасности и мобилизационной подготовке.

Проект решения предусматривает в непосредственном подчинении главы следующие органы: сектор по защите государственной тайны, департамент финансов, департамент правового обеспечения, а также советник главы города.

(Приложение к решению Думы Нижнего Новгорода от 11 июня 2020 года из документов с сайта ведомства)

Кроме того, предполагается объединение следующих отраслевых подразделений:

- департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей с департаментом предпринимательства и туризма,

- департамента транспорта с департаментом дорожного хозяйства,

- управления организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города с управлением документационного обеспечения и контроля.

Контрольно-ревизионное управление подлежит включению в состав департамента финансов.

Также будут реорганизованы управление эксплуатации информационных систем и ресурсов, управление информационно-технического обеспечения и связи, управление развития информационных технологий.

"Блоки структурных подразделений сформированы в соответствии с основными направлениями городского хозяйства: социальная политика; ЖКХ, дороги и благоустройство; экономика, имущество и инвестиции; социальные коммуникации и взаимодействие с общественностью; цифровое развитие", - пояснил Юрий Шалабаев.

Депутаты рассмотрят вопрос на заседании Гордумы 23 июня.