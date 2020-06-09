"Для меня Россия начинается с автозаводского двора", - Юрий Шалабаев Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем России.

"День России - это главный праздник нашего большого многонационального государства, где народы неразрывно связаны общей историей, общим желанием видеть страну сильной и процветающей.



Независимо от того, чем мы занимаемся, и сколько нам лет, нас всегда объединяет любовь к своей стране.



Каждый по-своему отвечает на вопрос, что он вкладывает в значение слова Россия. Для меня Россия начинается с автозаводского двора, где отец учил ездить на велосипеде, со школы, где встретил первых друзей, с родного города.



Наш с вами город с момента своего основания неразрывно связан с многовековой историей становления российского государства. Сегодняшний праздник – напоминание о преемственности поколений и о том, что от нас с вами зависит завтрашний день нашей страны", - отметил в своем поздравлении Юрий Шалабаев.