"Для меня Россия начинается с автозаводского двора", - Юрий Шалабаев

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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем России.
"День России - это главный праздник нашего большого многонационального государства, где народы неразрывно связаны общей историей, общим желанием видеть страну сильной и процветающей.
Независимо от того, чем мы занимаемся, и сколько нам лет, нас всегда объединяет любовь к своей стране.
Каждый по-своему отвечает на вопрос, что он вкладывает в значение слова Россия. Для меня Россия начинается с автозаводского двора, где отец учил ездить на велосипеде, со школы, где встретил первых друзей, с родного города.
Наш с вами город с момента своего основания неразрывно связан с многовековой историей становления российского государства. Сегодняшний праздник – напоминание о преемственности поколений и о том, что от нас с вами зависит завтрашний день нашей страны", - отметил в своем поздравлении Юрий Шалабаев.
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