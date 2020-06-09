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Политика

"Для меня Россия начинается с автозаводского двора", - Юрий Шалабаев

12 июня 2020 10:01  [146] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем России.

"День России - это главный праздник нашего большого многонационального государства, где народы неразрывно связаны общей историей, общим желанием видеть страну сильной и процветающей.

Независимо от того, чем мы занимаемся, и сколько нам лет, нас всегда объединяет любовь к своей стране.

Каждый по-своему отвечает на вопрос, что он вкладывает в значение слова Россия. Для меня Россия начинается с автозаводского двора, где отец учил ездить на велосипеде, со школы, где встретил первых друзей, с родного города.

Наш с вами город с момента своего основания неразрывно связан с многовековой историей становления российского государства. Сегодняшний праздник – напоминание о преемственности поколений и о том, что от нас с вами зависит завтрашний день нашей страны", - отметил в своем поздравлении Юрий Шалабаев.

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