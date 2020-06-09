"Пандемия коронавируса диктует необходимость обеспечить максимальный уровень безопасности при голосовании", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал тему предстоящего Общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ.



"Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации, инициированное президентом России Владимиром Путиным, безусловно, станет значительным событием в нашей истории. Поправки прошли подробное общественное обсуждение, и совсем скоро мы узнаем, какое решение приняли россияне. Однако пандемия коронавируса диктует особый подход: прежде всего, необходимость обеспечить максимальный уровень безопасности при голосовании. Поэтому очень важно, что предусмотрены разные форматы голосования. Это можно будет сделать либо традиционно, на избирательном участке, или дистанционно, находясь дома, на даче, в отпуске и пр., - отметил Евгений Лебедев.

"Если говорить о конкретных поправках, то хочу отметить статью о защите исторической правды. Мы видим попытки пересмотреть ключевые события мировой истории, например, Великой Отечественной войны. Подвиг нашего народа всячески пытаются принизить и делают это умышленно. Мы неоднократно сталкивались с тем, что как только Россия заявляла о себе как о сильном государстве, которое может постоять за свои интересы, так сразу же начинались разного рода нападки. Некоторые зарубежные деятели даже говорят, что мы не побеждали в войне, якобы все время навязывали свою волю другим государствам. В отдельных странах дошло уже до сноса памятников тем, кто эти страны освобождал и кого тогда встречали цветами. Но я уверен, что мы сумеем отстоять историческую правду, и в Конституции это должно быть закреплено. Для решения этой задачи делается и будет сделано многое. В первую очередь, это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Речь идет о создании условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. Решение этой задачи является необходимым условием для того, чтобы Россия навсегда оставалась сильной державой, - заключил Евгений Лебедев.