Таджикистан присоединился к поздравлениям с Днем России Политика

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

Регион-партнер Нижегородской области - Согдийская область Республики Таджикистан - присоединился к акции "Поздравь Россию!". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода поздравил жителей Нижегородской области с Днем России и пожелал всем здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

"12 июня символизирует национальное единство, свободу и независимость вашей страны. Этот день напоминает об общей ответственности всех россиян за настоящее и будущее России, экономическое благополучие городов и сел, социальную стабильность", - написал в своем письме Раджаббой Ахмадзода.

Он отметил, что Россию и Таджикистан связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Особый импульс они получили в период новейшей истории.

По мнению главы Согдийской области, наши страны являются стратегическими партнерами и имеют во многом схожие позиции по целому ряду актуальных международных вопросов. В основе стратегического партнерства лежит стремление двух народов жить в дружбе и сотрудничестве, совместно решая торговые, экономические и социально-гуманитарные вопросы.

Напомним, что 17 апреля 2019 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Согдийской области Республики Таджикистан Раджаббой Ахмадзода подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между регионами.