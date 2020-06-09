Помощь бездомным животным во Владимире

Помощь бездомным животным является важной общественной работой. Во Владимире есть организация http://help-animal.ru/, которая занимается этим благим делом. Она ищет бездомных кошек и собак и определяет их по владимирским приютам животных. У нее множество программ и мероприятий. Она приглашает заинтересованных лиц присоединиться к помощи бездомным животным.

Основные категории на сайте

На сайте имеется несколько категорий, по которым легко найти нужный вариант помощи домашним животным. Есть и другие фильтры, позволяющие делать выборку по определенным критериям.

Основные категории:

• ищут дом;

• найденные;

• нужна помощь;

• потерянные;

• приюты;

• ярмарка.

Фильтры: порода, приют, размер, шерстный покров, возраст, здоровье. По ним можно выбрать животных по определенным критериям. Кроме собак и кошек в каталоге можно найти других животных, например, грызунов. Организация постоянно участвует в мероприятиях и создает их для помощи животным, попавшим в беду. Она сотрудничает с рядом владимирских приютов и передержек, которым передает бездомных кошек и собак. Это:

• «Последний Шанс»;

• «Атлант»;

• «Натали»;

• «Собака на Счастье»;

• «Валента»;

• «Щенячий Патруль».

За годы работы организация помогла более 10 тысячам животных. Сейчас во Владимире более 5 тысяч бездомных животных, которых она передала в приюты. У нее работает 39 волонтеров, есть 127 благотворителей. Животные размещаются в десяти приютах города.

Основной задачей организации является нахождение бездомных животных. Их находят и отлавливают. После чего они передаются на передержку в приюты и пр. Организация сотрудничает только с теми передержками и людьми, которые по-настоящему любят и ценят животных. Организация оказывает животным ветеринарную помощь. При необходимости они проходят лечение и реабилитацию. После отлова они обследуются на предмет травм и заболеваний, помещаются в карантин. Организация также активно ищет хозяина и дом для животных. Ведь каждое живое существо мечтает иметь собственный кров и любящих людей вблизи себя. Основу организации составляют волонтеры и кинологи, ветврачи и благотворители.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.