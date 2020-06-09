Премьера мини-сериала "Их было десять" состоится 15 июня в Wink Общество

Фото: Ростелеком

Видеосервис Wink 15 июня покажет эксклюзивную цифровую премьеру психологического триллера "Их было десять", который является современной адаптацией романа Агаты Кристи "Десять негритят". Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Сериал снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров "Мученицы" и "Страна призраков", где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер. Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции.

Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как казалось раньше.

"Десять негритят" - один из самых популярных детективных романов всех времен. Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах. В 2015 году был снят британский мини-сериал "И никого не стало". Теперь зрители смогут оценить французскую версию классического романа в современной адаптации.

15 июня в Wink появятся все шесть эпизодов мини-сериала "Их было десять".