Морское крюинговое агентство и «Корабел Ру»

Морское крюинговое агентство «Марин МАН» предлагает помощь в поиске вакансий для моряков. Она помогает устроиться на суда старпомом. У нее отличный маринтрафик. Любой моряк может попробовать найти подходящую вакансию, выбрав из списка предложений на сайте. О крюинговых агентствах можно также узнать на сайте «Корабел Ру». Это информативный ресурс, где размещено множество тематических материалов и статей.

Что предлагает агентство

• Подбор авторитетных судовладельцев.

• Достижение поставленных целей.

• Долгосрочное сотрудничество.

• Круглосуточная поддержка клиентов без перерывов и выходных.

• Высокий уровень сервисного обслуживания.

Агентство гарантирует клиентам соответствие предложений заявленным в объявлениях вакансий данным. Она работает только с проверенными и зарекомендовавшими себя судовладельцами. Ее целью является долгосрочное сотрудничество, как с работодателями, так и моряками разных профессий. На сайте могут найти подходящую работу моряки, старпомы, офицеры, мастера и инженеры.

Как работает сервис сайта

Фильтры базы данных вакансий позволяют отобрать подходящие предложения по нескольким критериям. Основными из них являются национальность моряка (гражданство), тип судна, должность. На сайте могут найти работу такие специалисты, как:

• AB Seaman, AB/Welder;

• Chief Engineer, Chief Officer;

• ETO, Master, Second Engineer.

А также многие другие моряки различных специальностей. Они могут устроиться на суда разных типов. Например:

• Vessel Type, Bulk Carrier;

• Chemical Tanker, Container Ship;

• General Cargo, LPG Tanker;

• VLGC, Chemical/Oil Products Tanker.

Основные предложения на сайте для моряков CIS и Europe union. Каждое предложение вакансии детально описано. На сайте можно подать заявку на соискание. В описании указаны детали вакансии и предстоящей работы, условия оплаты труда и должностные обязанности. Также имеется описание судна, требования к моряку и другие данные. Есть горячие вакансии и морской блог. Сайт имеет версии на русском, польском и английском языках. На нем указаны контактные данные и другая информация.

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