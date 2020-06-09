Какое садовое оборудование и инструменты пригодятся во дворе?

Чтобы сад, огород и придомовой участок радовали своего владельца круглый год, важно правильно о них заботиться. На это уходит много времени и сил, поэтому для облегчения работы применяются различные садовые приспособления. По следующей ссылке: https://gard-shop.ru/ есть возможность подобрать инструменты и оборудование для сада по очень демократичной и конечно же разумной цене. При этом о каждом товаре можно изучить подробную информацию на сайте, ведь в онлайн представлены все подробные описания и широкоформатные фотографии. Таким образом, пользователям сети легче подбирать то, что необходимо.

Инвентарь для ухода за садом и двором: необходимый минимум

Производители садовых инструментов и оборудования предлагают широкий ассортимент товаров самых разных ценовых категорий и назначения. Но есть базовый набор, которым должен обзавестись каждый владелец частного дома, дачи или коттеджа. В этот список входят следующие приспособления:

• лопата — посадить культурные растения или деревце, выкопать куст;

• садовый совок — посадить саженцы, уборать мусор;

• тяпка — выкорчевать бурьян, облагородить палисадник и лужайку;

• грабли — убрать осеннюю листву и летнюю засохшую или скошенную траву;

• вилы — перенести большие кучи сена, ботвы, вскопать твердую землю;

• секатор — обрезать сухие и выпирающие ветки кустов и деревьев;

• топор — срубить дерево, наколоть дров, вбить в землю кол;

• нож — для сбора спелых плодов без повреждения стебля и корневища растения.

Это лишь основные из огромного множества инструментов, которые рано или поздно появляются у каждого дачника, садовода и огородника.

Дополнительный ассортимент садовых инструментов и оборудования.

Приобретая профессиональные агрегаты для ухода за садом, огородом и двором придется вложиться материально, но зато это вложение очень быстро себя оправдает. Владельцы газонокосилки, триммера, культиватора и шланги с разбрызгивателем могут это подтвердить. При этом даже мелкие инструменты вроде топора, специальных ножей могут пригодиться на любом садовом участке и это тоже стоит учесть.

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