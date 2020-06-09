Молниезащита зданий и сооружений — что важно знать?

Когда молния попадает в придомовые трубы, крышу или другие выступающие объекты, находящиеся вблизи жилой постройки, может возникнуть грозовое перенапряжение с последующими электромагнитными импульсами, которые несут угрозу бытовым электроприборам, если они подключены к общей сети. Чтобы предотвратить подобные происшествия устанавливается молниезащитная система. По ссылке есть возможность как раз-таки заказать молниезащиту по очень актуальной и демократичной цене. При этом более подробно о ней все-таки можно узнать на специализированном сайте, где описаны подробно все характеристики, особенности и нюансы по поводу монтажа.

Этапы установки молниезащиты на здание

Чтобы защитная система выполняла свои задачи и прослужила долгий срок, перед ее монтажом необходимо уделить особое внимание подготовительному этапу. Он состоит из проверки следующих ее элементов:

• прочность и надежность сварочных швов;

• правильность закрепления болтовых соединений и стяжек;

• сопротивление заземлителя;

• измерение переходных сопротивлений стыков и контактов;

• проверка соответствия проекта в документации;

• надежность фиксации системы и крепителей.

Процесс ответственный и многоэтапный, поэтому в целях собственной безопасности и корректной работы системы в будущем, лучше доверить работу профессиональному мастеру.

Виды молниеприемных систем: на что следует обратить внимание?

Исходя из конструктивных особенностей, устройства бывают стержневыми, торсовыми и сетчатыми. Что касается молниезащиты, то она может быть внутренней и внешней, но эксперты рекомендуют применяют их в комплексе для максимальной защиты дома. Только так удается исключить возможные факторы поражения здания молнией. Конечно же, что в районах, где молнии – это часто возникающий объект, следует быть особо бдительными и уберечь собственное имущество от попаданий молний. В принципе, можно изучить этот вопрос, ведь такая покупка не имеет каких-либо негативных факторов, такая защита не вредит ни здоровью человека, ни окружающей среде.

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