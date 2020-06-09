"Т Плюс" впервые проводит гидравлические испытания сетей горячего водоснабжения в Кстове Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" впервые проведут гидравлические испытания системы горячего водоснабжения города для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

С данной инициативой Нижегородский филиал "Т Плюс" выступил в связи с высоким средним "возрастом" и износом сетей ГВС. Гидравлические испытания трубопроводов ГВС, их элементов и арматуры на прочность и плотность позволят выявить и устранить "узкие места" системы, предупредить в дальнейшем возникновение аварийных ситуаций и тем самым существенно повысить надежность горячего водоснабжения потребителей.

Проведение гидравлических испытаний системы ГВС запланировано одновременно с ежегодными обязательными гидравлическими испытаниями системы отопления, в ходе которых подача ГВС потребителям отключается. График отключений был утвержден постановлением администрации Кстовского муниципального района № 2678 от 18.11.2019 года. Управляющие организации были заранее извещены о проведении испытаний с просьбой обеспечить достаточную плотность запорной арматуры на границе баланса, чтобы не допустить в ходе опрессовки повреждения внутридомовых систем ГВС.

"Согласно графику, в период 8 по 12 июня должны были пройти гидравлические испытания системы ГВС объектов, запитанных от центрального теплового пункта № 5 – девяти многоквартирных домов и детского сада по улицам 40 лет Октября и Жуковского. К сожалению, управляющая компания не обеспечила необходимую герметичность запорной арматуры на входе во внутридомовые системы, что сделало проведение гидравлических испытаний в заявленные сроки невозможным. Вместе с тем, УК и КТС предпринимают совместные действия для устранения возникшей проблемы и проведения испытаний", – сообщил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Кстовские тепловые сети обращаются с убедительной просьбой к управляющим организациям принять необходимые меры, чтобы не препятствовать проведению испытаний. Необходимо помнить, что, если "не держит" запорная арматура либо не установлены заглушки на входе хотя бы в один дом, то испытания становятся невозможными для всех объектов от каждого из ЦТП. А их проведение позволит повысить качество горячего водоснабжения в городе и обеспечить комфортные условия в домах горожан.