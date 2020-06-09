Нижегородец организовал канал контрабанды оружия в США и Азию (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ) Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Житель Нижнего Новгорода организовал канал контрабанды оружия и военной экипировки в зарубежные страны. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

По данным ведомства, сейчас 31-летнего мужчину задержали сотрудники Приволжской оперативной таможни возбудили. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела по статье "Контрабанда <…> огнестрельного оружия или его основных частей" (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Следователи полагают, что контрабанда осуществлялась в 2018-2020 годах в США, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. За это время мужчина отправил туда более 150 посылок с бронешлемами, бронежилетами и другой военной атрибутикой.

Фото предоставлено Приволжским таможенным управлением

Предполагается, что часть продукции мужчина приобретал через интернет-сайты, а также через посредников, соблюдая меры конспирации. Некоторые шлемы и бронежилеты были украдены из воинских частей.

При обыске в квартире и гараже подозреваемого таможенники обнаружили более 110 единиц изделий, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и экипировкой из общевойскового комплекта "Ратник": автоматами и пулеметом Калашникова, снайперской винтовкой Драгунова, пистолетом Стечкина, пистолетом Глок, дымовыми шашками, бронежилетами и шлемами, радиогарнитурой, штык-ножами и магазинами к оружию, другим снаряжением.

Видео задержания контрабандиста (предоставлено Приволжским таможенным управлением):