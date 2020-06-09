Последние новости рубрики Происшествия
11 июня 2020 15:48  [157] Нижегородец организовал канал контрабанды оружия в США и Азию (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)
11 июня 2020 14:16  [105] Погибло все живое: СК выясняет причины загрязнения нижегородской реки Сергачка
11 июня 2020 09:55  [234] Директор стоматологии получил 3,5 года колонии из-за смерти нижегородки
10 июня 2020 17:08  [457] ДТП со скорой помощью произошло в Нижнем Новгороде
10 июня 2020 15:37  [398] Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде
10 июня 2020 14:21  [320] Дело по ДТП в Воротынском районе, где погиб водитель, рассмотрено в суде
10 июня 2020 12:40  [328] Мужчина подозревается в убийстве на Бору
09 июня 2020 12:48  [333] Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Краснобаковском районе
09 июня 2020 11:21  [1588] Один человек погиб в ДТП в Кулебаках
09 июня 2020 10:22  [406] Оторвавшееся от машины колесо попало в стоящую у дороги в Нижнем Новгороде женщину
Происшествия

Нижегородец организовал канал контрабанды оружия в США и Азию (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)

11 июня 2020 15:48  [157] Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Житель Нижнего Новгорода организовал канал контрабанды оружия и военной экипировки в зарубежные страны. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

По данным ведомства, сейчас 31-летнего мужчину задержали сотрудники Приволжской оперативной таможни возбудили. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела по статье "Контрабанда <…> огнестрельного оружия или его основных частей" (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Следователи полагают, что контрабанда осуществлялась в 2018-2020 годах в США, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии. За это время мужчина отправил туда более 150 посылок с бронешлемами, бронежилетами и другой военной атрибутикой.

Фото предоставлено Приволжским таможенным управлением

Предполагается, что часть продукции мужчина приобретал через интернет-сайты, а также через посредников, соблюдая меры конспирации. Некоторые шлемы и бронежилеты были украдены из воинских частей.

При обыске в квартире и гараже подозреваемого таможенники обнаружили более 110 единиц изделий, конструктивно схожих с огнестрельным оружием и экипировкой из общевойскового комплекта "Ратник": автоматами и пулеметом Калашникова, снайперской винтовкой Драгунова, пистолетом Стечкина, пистолетом Глок, дымовыми шашками, бронежилетами и шлемами, радиогарнитурой, штык-ножами и магазинами к оружию, другим снаряжением.

Видео задержания контрабандиста (предоставлено Приволжским таможенным управлением):

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph