Нижний Новгород собрал больше всех подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести" Политика

Больше 2 млн подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести" собрали регионы России, Нижний Новгород лидирует в этом списке. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

В марте президент Владимир Путин подписал закон о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Статус присваивается тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Основанием для присвоения звания служит награждение предприятий или их работников госнаградами и "документально подтвержденные факты трудового героизма" во время войны. С инициативой во всех регионах выступали общественники и представители ветеранских и профсоюзных организаций.

После на местах готовили исторические справки-обоснования, которые отправляли в Российскую академию наук. РАН, в свою очередь, выдавала положительные заключения. Последний этап — ходатайство в адрес Президента о присвоении звания "Город трудовой доблести". "Единая Россия", в свою очередь, помогает регионам во всех организационных вопросах и сопровождает движение документов.

В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Кроме того, здесь будут проводить праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Сейчас на звание претендуют более 20 городов. Это Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Иваново, Красноярск, Саратов, Ульяновск, Нижний Тагил, Казань, Омск, Томск, Барнаул и другие.

Поддержать свой город жители смогут вплоть до 1 июля — в частности, с 28 июня волонтеры с подписными листами начнут работать вблизи избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам к Конституции.

Сегодня в регионах уже собрали порядка двух миллионов подписей. По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России", координатора партпроекта "Историческая память" Александра Хинштейна, с инициативой получить статус "Города трудовой доблести" к руководству регионов обращались сами жители.

"Люди голосуют, чтобы продемонстрировать массовую поддержку этой инициативы. Закон не предусматривает такой формы, но мы считаем, что это мнение важно. Поскольку в первую очередь в таком звании должны быть заинтересованы сами жители", — сказал Александр Хинштейн.

На данный момент наибольшее количество подписей собрано в Нижегородской области. Почти 750 тысяч человек поддержали идею сделать областной центр "Городом трудовой доблести". В период Великой Отечественной войны Горький внес большой вклад в победу над противником. Именно здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск, танки, артсистемы, грузовики, патроны, снаряды, самолеты разных типов, подводные лодки, а также взрывчатку и реактивное топливо.

Итоги будут подводиться на заседании оргкомитета "Победа", который возглавляет Владимир Путин.

"В первую очередь, это именно почетное звание, которое, на наш взгляд, является оценкой вклада того или иного города в Победу. Это вопрос исторической справедливости и дань уважения беспримерному героизму и трудовому подвигу", — считает Александр Хинштейн.

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" продолжается на сайте "ЗаНижний.РФ".

"В Нижегородской области сейчас проживают 27,5 тысячи участников и инвалидов войны, тружеников тыла. Для них присвоение Нижнему Новгороду такого звания станет символом признания их заслуг в военные годы. Я уже общался с ветеранами в разных районах, и они поддерживают эту инициативу", – сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин.