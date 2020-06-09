Банк "Открытие" в рамках поддержки системообразующих предприятий выдал "РХИ" кредит на 3 млрд рублей Бизнес

Банк "Открытие" в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании "Ренейссанс Хэви Индастрис" кредит в размере 3 млрд рублей по льготной процентной ставке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Срок кредитного соглашения, подписанного в рамках исполнения постановления правительства РФ о финансировании системообразующих организаций страны, составляет один год.



"Компания "Ренейссанс Хэви Индастрис" является давним стратегическим партнером нашего банка. Основным направлением ее деятельности является проектирование, строительство и последующее техническое обслуживание сложных промышленных объектов. Клиентами корпорации являются ведущие компании нефтегазохимической и энергетической отрасли, предприятия горнодобывающей, металлургической и обрабатывающей промышленности", - пояснил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе.

"Уверен, что кредитная линия, которая пополнит оборотные средства "Ренейссанс Хэви Индастрис", даст компании новый импульс для развития как на российском, так и на международном рынке", - добавил он.

"Кредит, выданный "Ренейссанс Хэви Индастрис", лишь одна из череды сделок нашего банка, которые мы заключаем в рамках постановления правительства РФ с системообразующими предприятиями нашей страны", – прокомментировала вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Эта программа уже на практике доказала свою крайнюю востребованность и эффективность в поддержке отечественной экономики. Именно поэтому банк "Открытие" намерен оперативно использовать весь выделенный лимит субсидируемых кредитов", - сказала Екатерина Чиркова.