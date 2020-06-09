Последние новости рубрики Бизнес
11 июня 2020 17:18  [84] Банк "Открытие" в рамках поддержки системообразующих предприятий выдал "РХИ" кредит на 3 млрд рублей
11 июня 2020 13:56  [158] Сотрудники ЛУКОЙЛа приняли участие в онлайн-флешмобе ко Дню России
10 июня 2020 13:47  [348] "Транснефть-Верхняя Волга" установила новый электродвигатель насосного агрегата на станции "Староликеево"
10 июня 2020 11:54  [171] Банк "Открытие" вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes
10 июня 2020 10:24  [435] АПЗ рассказал о мерах по защите сотрудников в условиях пандемии
10 июня 2020 09:58  [896] Павловский автобусный завод до конца года уходит на четырехдневку
09 июня 2020 19:02  [284] SCG установит первый в России экран формата digital flipside
09 июня 2020 18:38  [5053] Онлайн-супермаркет открылся в Нижнем Новгороде
09 июня 2020 16:46  [215] Дзержинские тепловые сети сделали подарок к юбилею города
09 июня 2020 14:31  [373] Перевозчик в Сокольском закрыл пригородные маршруты из-за нехватки денег на топливо
Бизнес

Банк "Открытие" в рамках поддержки системообразующих предприятий выдал "РХИ" кредит на 3 млрд рублей

11 июня 2020 17:18  [84] Бизнес

Банк "Открытие" в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании "Ренейссанс Хэви Индастрис" кредит в размере 3 млрд рублей по льготной процентной ставке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Срок кредитного соглашения, подписанного в рамках исполнения постановления правительства РФ о финансировании системообразующих организаций страны, составляет один год.

"Компания "Ренейссанс Хэви Индастрис" является давним стратегическим партнером нашего банка. Основным направлением ее деятельности является проектирование, строительство и последующее техническое обслуживание сложных промышленных объектов. Клиентами корпорации являются ведущие компании нефтегазохимической и энергетической отрасли, предприятия горнодобывающей, металлургической и обрабатывающей промышленности", - пояснил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе.

"Уверен, что кредитная линия, которая пополнит оборотные средства "Ренейссанс Хэви Индастрис", даст компании новый импульс для развития как на российском, так и на международном рынке", - добавил он.

"Кредит, выданный "Ренейссанс Хэви Индастрис", лишь одна из череды сделок нашего банка, которые мы заключаем в рамках постановления правительства РФ с системообразующими предприятиями нашей страны", – прокомментировала вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Эта программа уже на практике доказала свою крайнюю востребованность и эффективность в поддержке отечественной экономики. Именно поэтому банк "Открытие" намерен оперативно использовать весь выделенный лимит субсидируемых кредитов", - сказала Екатерина Чиркова.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph