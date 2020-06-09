"Ливни с грозами и градом ожидаются до утра 12 июня", - нижегородское МЧС Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС РФ предупреждает нижегородцев о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области.

ЧС могут произойти из-за ливня, который будет сопровождаться грозами и градом. Также ожидается сильный ветер с порывами 13-18 м/с.

Чрезвычайные ситуации будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопления дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.