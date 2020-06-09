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Общество

Обязательная изоляция для приезжих из России отменяется в Нижегородской области

11 июня 2020 18:49  [96] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Обязательная изоляция для приезжих из России отменяется в Нижегородской области. Соответствующие изменения в Указ "О режиме повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа.

"Мы видим, что в крупнейших регионах страны ситуация стабилизируется. Введенные ранее меры показали свою эффективность. Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хоть теперь двухнедельный карантин и не является обязательным. Кроме того, нужно по-прежнему носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить близких", - сказал Глеб Никитин.

Вместе с тем въезд и выезд по-прежнему ограничены для карантинных территорий в Нижегородской области: это Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса. Ситуация в этих населенных пунктах регулируется соответствующими постановлениями, опубликованными ранее.

Режим самоизоляции в регионе продолжает действовать, но отменено подтверждение на необходимость выхода из дома, сняты ограничения на количество и продолжительность прогулок. При вынужденном нахождении вне мест самоизоляции необходимо соблюдать требования безопасности: масочный режим в транспорте и помещениях общественного пользования.

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