От дождей к яркому солнцу приведет нижегородцев погода в выходные Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Предстоящие длинные выходные встретят жителей Нижнего Новгорода дождями и проводят солнечной погодой.

Специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сообщают, что сегодня – 12 июня, ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Но будет тепло, днем прогнозируется до +21°.

В ночь на субботу похолодает до +14°, дождь прекратится только к утру, а весь день будет пасмурным и столбики термометров не поднимутся выше +19°, а к ночи и вовсе снизятся до +10°.

Однако в воскресенье тучи рассеются, выглянет солнце и станет теплее до +21°.

Все выходные на территории Нижнего Новгорода будет преобладать северо-восточный умеренный ветер.