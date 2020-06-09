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Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 12 июня поступило сообщение об аварии.
Под отключение попали 462 жилых дома (16 380 жителей), четыре детских сада, две школы и один социальный приют.
По состоянию на 8 утра ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.
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