Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 12 июня поступило сообщение об аварии.

Под отключение попали 462 жилых дома (16 380 жителей), четыре детских сада, две школы и один социальный приют.

По состоянию на 8 утра ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.