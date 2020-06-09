Последние новости рубрики Общество
12 июня 2020 09:01  [83] Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске
12 июня 2020 00:03  [326] От дождей к яркому солнцу приведет нижегородцев погода в выходные
11 июня 2020 19:46  [471] Нижний сегодня: главные события дня
11 июня 2020 19:45  [11340] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 11 июня)
11 июня 2020 18:49  [194] Обязательная изоляция для приезжих из России отменяется в Нижегородской области
11 июня 2020 17:42  [535] Действие льготных проездных возобновилось в Нижегородской области
11 июня 2020 17:33  [271] Нижегородцам разрешили ходить в музеи, зоопарки и библиотеки
11 июня 2020 16:37  [315] Препарат для лечения коронавируса поступил в Нижегородскую область
11 июня 2020 16:37  [714] Еще меньше ограничений: нижегородцам стали доступны пляжи
11 июня 2020 16:31  [328] Движение в четыре полосы по Похвалинскому съезду возобновится 15 июня
Общество

Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске

12 июня 2020 09:01  [83] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Электроснабжение более 400 домов восстановлено в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, утром 12 июня поступило сообщение об аварии.

Под отключение попали 462 жилых дома (16 380 жителей), четыре детских сада, две школы и один социальный приют.

По состоянию на 8 утра ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph