Праздничную подсветку и световой салют включат на нижегородской телебашне в День России. Как сообщили в филиале ФГУП "РТРС" световой триколор высотой 196 метров украсит башню сегодня, 12 июня, в 21:30 (мск).
Также высотную доминанту города украсят световой салют и текстовое поздравление с праздником.
Телебашни в Арзамасе и Сарове в День России будут подсвечены белым.
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