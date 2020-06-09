"Законотворчество в соавторстве власти и народа - феномен для России", - Андрей Дранишников Политика

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва Андрей Дранишников прокомментировал изменения в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать 1 июля.

По решению ЦИК РФ в двух субъектах – Москве и Нижегородской области, голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате с 25 по 30 июня.

Заявление для участия в электронном голосовании можно подать через портал государственных услуг с 5 июня до 14:00 21 июня. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

"В предложенных президентом России Владимиром Путиным поправках в Основной закон отражены актуальные запросы современного общества. История нашей страны ранее не знала традиций совместного конституционного творчества. Сейчас власть призывает народ к участию в этом процессе", - отметил Андрей Дранишников.

"Изменения в Конституцию РФ закрепляют необходимые социальные гарантии. Одной из наиболее значимых считаю поправку, в соответствии с которой минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума, а социальные пособия и иные социальные выплаты регулярно индексируются. Предложенные изменения направлены на повышение уровня жизни населения", - считает он.

"Значимую роль для нашей страны играют поправки, защищающие статус семьи и провозглашающие детей одной из главных ценностей государства. Фактически наша страна не только создаёт условия, но и берет на себя ответственность за духовное, нравственное, интеллектуальное, физическое развитие и патриотическое воспитание молодого поколения. С данной поправкой неразрывно связаны изменения, которые касаются сохранения и защиты исторической правды. К сожалению, мировое сообщество знает массу примеров, когда события прошлых лет искажаются, трактуются превратно, а память предков оскверняется и предаётся забвению. Великий учёный Михаил Ломоносов сказал: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". Поэтому считаю необходимым воспитывать в детях уважение к подвигу ветеранов, преданность и любовь к Отечеству, культуру родной речи. 1 июля я обязательно приду на избирательный участок. Для тех, кто в режиме самоизоляции не может покидать свои квартиры, есть замечательная альтернатива - голосование в режиме онлайн", - подчеркнул Андрей Дранишников.