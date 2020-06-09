"Единая Россия" передала нижегородцам почти 800 тысяч лент в цветах российского триколора Общество

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" передала нижегородцам почти 800 тысяч лент в цветах российского триколора, сообщает НРО партии.

Акция проходит в рамках празднования Дня России. Патриотическая акция в Нижегородской области была организована региональным отделением "Единой России".

Как отметил руководитель регионального исполкома НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов, на протяжении многих лет раздача ленточек-триколор является традиционной акцией главного государственного праздника - Дня России.

"Триколор – это символ любви к Родине, символ единения и сплоченности нашего народа, это наши общие трудности и победы. А сегодня особенно важно и значимо быть вместе в это непростое время. Региональное отделение партии передало для акции почти 800 тысяч ленточек-триколор, чтобы в эти праздничные дни нижегородцы почувствовали свою причастность к празднику и гордость за свою великую страну. Мы передали ленточки на крупные предприятия, в торговые сети, организации. Уверен, что сообща, мы сможем все преодолеть. Поздравляю всех с большим праздником – Днем России!", - обратился к нижегородцам Алексей Антонов.

Так, несколько тысяч праздничных лент от регионального отделения "Единой России" получили сотрудники крупнейших предприятий региона – Горьковского автомобильного завода и завода "Красное Сормово". Забрать с собой символ праздника могли все желающие. Раздача лент с соблюдением всех норм безопасности была организована на проходных предприятий.

"Российский триколор – один из важнейших национальных символов. Очень приятно получить его в суете рабочих будней и вспомнить о большом празднике. Ведь День России – это как раз праздник единения и гордости за нашу страну, за нашу историю, за наш народ. Благодарю от лица всех автомобилестроителей организаторов за акцию, волонтеров – за работу, которая поднимает всем настроение", - отметил директор по правовым вопросам и управлению собственностью Горьковского автомобильного завода Валерий Скакодуб.

"День России – это праздник, посвященный нашей Родине, каждому жителю нашей необъятной страны, – сказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин. – Россия известна во всем мире своей великой культурой, удивительным природным богатством, разнообразием и самобытностью регионов. Но самое главное – наша страна богата умными, талантливыми, смелыми людьми, которые объединившись, могут достигать великих результатов. Сормовские судостроители – яркий тому пример!".

Также, соблюдая все меры безопасности, активисты местных отделений партии во всех районах Нижегородской области раздают ленточки прохожим и автомобилистам, а волонтеры передают их при оказании адресной помощи жителям.