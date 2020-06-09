"Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее", - Игорь Комаров

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравляет нижегородцев и жителей округа с Днем России. Текст поздравления распространила пресс-служба приволжского полпреда президента.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днём России!
Наша Россия - великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее.
Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству – это наша Россия.
Сплоченность и взаимовыручка помогают нам преодолеть все проблемы и препятствия на нашем пути. Когда мы вместе, нам все по плечу.
Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом - это то, что особенно необходимо сегодня.
Поздравляю всех с праздником, желаю вам здоровья, мира, добра и процветания!", - отмечается в заключительной части поздравления.
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