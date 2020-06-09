"Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию", - Владимир Паков Общество

"Даже в сегодняшних непростых условиях крайне важно проявить свою гражданскую позицию", - заявил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, говоря о важности участия в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

"Даже в сегодняшних непростых условиях борьбы с короновирусом мы не должны забывать о своих обязанностях перед страной, перед своими семьями и детьми. Проявить свою гражданскую позицию можно либо приняв участие в голосовании непосредственно на избирательном участке, либо в онлайн формате. Каждый может выразить свое мнение в той форме, которая для него более приемлема. Прежде чем сделать свой выбор, я бы рекомендовал всем изучить предлагаемые нововведения, но не с помощью фейковых статей, а пользуясь официальными источниками", - добавил Владимир Паков.

"Считаю, что одной из основных целей поправок в Конституцию является разностороннее, нравственное и патриотическое воспитание наших детей. Каждый год, участвуя в партийном проекте "Историческая память", я понимаю, как важно, чтобы подрастающее поколение помнило свои корни, своих героев, становилось сильнее не только телом, но и духом", - подчеркнул военный комиссар.

"Призываю всех принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, инициированном Президентом России Владимиром Путиным, и проголосовать за наше будущее", - сказал он в заключение.