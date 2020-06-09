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Происшествия

Нижегородские полицейские прикрыли подпольную нарколабораторию

12 июня 2020 14:36  [1] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские прикрыли подпольную нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 12 июня 2020 года.

В результате проверки 13 мая этого года у одного из домов по ул. Фучика Автозаводского района был задержан нижегородец 1988 года рождения, который подозревался в хранении психотропных веществ.

При осмотре его автомобиля, был обнаружен и изъят сверток с амфетамином, общей массой 0,4 грамма. Также был установлен и наркосбытчик.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ).

В этот же день полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения "ГРОМ" задержали 32-летнего мужчину, который и сбыл психотропное вещество.

В результате проведения обыска в квартире, принадлежавшей задержанному, оперативные сотрудники обнаружили и изъяли 5 полимерных пакетиков. В них также находился амфетамин, массой 5,5 г. В одной из комнат квартиры задержанный оборудовал подпольную лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Наркополицейские изъяли различные емкости с жидкостью с осадком кристаллического происхождения, емкости с химическими реактивами, измерительные приборы, лабораторное оборудование, упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Напомним, суд в Нижнем Новгороде приговорил членов ОПГ к 11-12 годам за продажу наркотиков через интернет.

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