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Политика

"В Нижегородской области голосование может быть осуществлено на портале госуслуг", - Глеб Никитин

12 июня 2020 17:30  [81] Политика

Фото: с сайта minust.cap.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 июня 2020 года.

"Вы знаете, что в Нижегородской области голосование может быть осуществлено в режиме онлайн на портале госуслуг. Многие регионы заявлялись, но только Москва и Нижегородская область получили такое разрешение. Во-первых, это означает, что проголосовать можно максимально безопасно для здоровья, а во-вторых, подтверждает высочайший уровень доверия к компетенциям региона - и организационным, и технологическим", - сказал Глеб Никитин.

Голосование в обычном режиме пройдет 1 июля.

По решению ЦИК РФ в двух субъектах – Москве и Нижегородской области, голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате с 25 по 30 июня.

Заявление для участия в электронном голосовании можно подать через портал государственных услуг с 5 июня до 14:00 21 июня. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

"Поправки делают Конституцию не сухим и формальным документом, а настоящей уникальной идеологией, квинтэссенцией духа нашей страны. О необходимости внести в нее фундаментальные, стержневые принципы сказал сегодня президент России Владимир Путин. Они обеспечивают расширение социальных гарантий многодетным семьям, детям и пожилым; право каждого человека на доступную и качественную медицину; защиту семейных ценностей привлечение волонтеров и НКО к участию в формировании государственной политики; исключают любую возможность посягательства на суверенитет страны и гарантируют сохранность всего природного богатства России для будущих поколений", - добавил губернатор.

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