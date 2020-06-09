Пылесосы Bosch: что нужно знать о современных моделях для качественной уборки дома

Наводить порядок в собственном жилище - одна из важнейших задач, которая стоит перед современным человеком. Регулярная поддерживающая и периодическая генеральная уборка необходимы во всех помещениях. Чтобы существенно облегчить процесс и даже сделать его приятным, следует серьезно подойти к выбору бытовой техники. Собрать пыль и грязь поможет пылесос. С одной стороны, купить данный агрегат несложно. С другой же, ассортимент сегодня настолько широк и многообразен, что запутаться в нем довольно легко. Производители предлагают обычные варианты с мешком для мусора, с пластиковыми контейнерами, моющие агрегаты, аккумуляторные и т.д.

Огромной популярностью пользуются пылесосы Bosch в Узбекистане, модельный ряд которых можно изучить в сети магазинов официального дистрибьютора. Какие главные преимущества есть у подобных агрегатов немецкого бренда. В числе достоинств выделяется:

отменное качество;

мощность приборов;

низкий уровень шума;

эргономичный дизайн;

простота в использовании и т.д.

Посещая фирменный магазин Bosch в Узбекистане, вполне реально опробовать конкретный агрегат в деле. Консультанты расскажут подробнейшим образом обо всех особенностях и нюансах тех или иных вариантов. Приняв решение о покупке, клиенты получают гарантии на указанную технику. В том числе, непосредственно на моторы пылесосов (до 10 лет).

Описываемые агрегаты различаются в зависимости от типа конструкции, вида пылесборника, способа уборки. По конструкции это могут быть:

цилиндрические;

вертикальные;

ручные;

роботы-пылесосы.

Что касается пылесборника, то вниманию потребителей предлагаются модели:

с мешком;

с аквафильтром;

с циклонным фильтром;

с комбинированной системой фильтрации.

Перед тем, как принять окончательное решение, нужно определиться и со способом уборки - сухой или влажный. Во втором случае речь ведется о моющих пылесосах, которые совмещают в себе и функцию первых. Конечно же, такие агрегаты являются более дорогими, зато с их помощью удается гораздо быстрее и проще произвести уборку в большой квартире.

Окончательное решение о том, какую именно модель пылесоса приобрести, принимает сам клиент. Помочь ему сделать верный выбор - задача квалифицированных сотрудников специализированного магазина Bosch. Как правило, заказчики ориентируются на габаритные размеры, надежность и мощность устройства, экономичное потребление электрической энергии и уровень шума при работе на максимальном режиме. Современные приборы нередко оснащаются дополнительными насадками. Сегодня даже самые простые варианты имеют несколько щеток разного размера и диаметра. Они предназначаются для удаления пыли и загрязнений в труднодоступных местах, под мебелью. Особо популярна насадка, которая используется для устранения пыли с диванов и кресел. Отдавая предпочтение технике Bosch, потребители всегда могут быть уверенными в ее эффективности, многофункциональности и надежности.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.