Мебель для веранды на даче: простота или красота?

У каждого — свои предпочтения, поэтому последнее слово в выборе подходящей мебели для веранды на даче всегда остается за вами. Но мы дадим несколько полезных советов.

Простота и функциональность

Большинство людей считают, что садовая мебель должна быть, в первую очередь, простой, функциональной, удобной и лишь затем красивой. Во многом это объясняется тем, что на даче мы проводим не так уж много времени, как правило, только выходные в теплое время года, да и то не все.

Чем хороша веранда?

Веранда любима за то, что на ней можно уютно устроиться с книгой или журналом, смартфоном или ноутбуком, за чаем или кофе даже тогда, когда погода далека от идеала. И в жару, и в дождь вас защитит крыша и лёгкие стены.

Но сидеть на полу неудобно. Именно поэтому и нужна мебель, особенно если вы хотите разместиться на дачной веранде всей семьей или дружеской компанией.

Что вам понадобится на веранде

Чтобы читать или работать на ноутбуке, пить чай и разговаривать с родственниками и друзьями, достаточно кресел или стульев и стола. Если вы любите спать на свежем воздухе, можно поставить на веранду диван. Он же пригодится и в том случае, если у вас будет много гостей.

Мебель своими руками

Кто-то делает мебель для веранды самостоятельно. Это позволяет сэкономить деньги, и если у вас достаточно времени, есть необходимые инструменты и материалы, и вы понимаете, как решить эту задачу, то можно попробовать.

Самый простой вариант — мебель из отшлифованных палет. Положите на деревянные палеты нужного размера подушки, пледы, покрывала, и вот уже в вашем распоряжении оригинальные и при этом достаточно удобные кресла, диваны, а также столы.

Какой материал предпочесть?

Чаще всего мебель для веранды — деревянная. Это универсальный материал, он обеспечивает ту простоту и функциональность, о которой шла речь выше. При этом мебель из дерева может быть красивой, она долговечная, и за ней легко ухаживать. Такую мебель нетрудно передвигать с места на место.

Есть и альтернативные варианты. В первую очередь, это мебель из металла. Она сравнительно тяжелая, массивная, зато интересно выглядит. Такие изделия придутся по душе тем, кто, все же, больше внимания обращает на внешний вид.

Тем, для кого особенно важны легкость, мобильность, подойдет мебель из лозы или ротанга. Ее можно в любой момент занести в дом или наоборот, вынести на участок, чтобы посидеть на открытом пространстве. К тому же она хорошо вписывается в интерьер загородного дома.

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