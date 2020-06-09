Футболки с принтами и их преимущества: как наносят печать на футболки?

Современный мир стремительно меняется благодаря постоянному развитию. Так современные технологии позволяют совершенствовать навыки человечества практически во всех сферах деятельности. Индустрия одежды также видоизменяется. Сегодня пользуются особой популярность футболки с различными принтами. Их преимущество и привлекательность заключается в возможности нанесения любых принтов на ткань. Итак, https://av-market.net/futbolki/ на специализированном сайте, как раз-таки, есть возможность без проблем заказать печать принтов на футболку, сделанную из любой ткани. При этом, чаще всего все-таки заказывают печать на футболку, которая пошита из хлопка, ведь эта универсальная вещь оптимально подходит для летнего периода года.

Что важно учесть или в каких целях применяется такая одежда в большинстве случаев?

Такие брендовые вещи чаще всего используют как:

• одежду для ежедневного использования;

• выделение коративного стиля;

• производство сувенирной продукции;

• материал для осуществления различных презентаций.

Какую же технику печати заказать?

Техники печати применяются для создания таких футболок применяются совершенно разные. Для единичных изделий чаще всего используют цифровую печать. Такая печать позволяет перенести принт сразу на изделие, избегая промежуточных этапов. Готовая продукция весьма устойчива к стирке и солнечному свету, а качество принта остается на высоком уровне. При этом ткань для цифровой печати может использоваться любая. Единственный нюанс заключается в особой подготовке и отсутствии возможности выпуска большого тиража изделий.

Трафаретный метод печати используется для тиража не более, чем в сто тысяч экземпляров. При печати используются краски с различными эффектами, которые придают принту особое очарование и необычность. Данная технология печати применима только для синтетики светлых тонов.

Печать методом шелкографии позволяет сделать до нескольких тысяч экземпляров. При этом скорость производства очень высока, а вот себестоимость достаточно низкая.

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