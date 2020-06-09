Проверка запрета на выезд за границу за 5 минут

Планируя поездку за границу, многие сталкиваются с необходимостью проверить разрешение для осуществления этого процесса. Кто-то просто переживает и хочет исключить все возможные для себя риски, другие, напротив, сталкивались уже с подобными ситуациями и теперь не уверены, могут ли они покидать страну. Проверить запрет на выезд за границу в течение 5 минут можно через специальный онлайн-сервис. По следующей ссылке: https://rudolgi.com/proverka-zapreta-viezda-rf можно прочитать больше подробностей о том, каким образом происходит проверка запрета на выезду за границу, а также просто прочесть больше познавательной и детальной информации об этом.

Причины запрета на выезд за пределы страны

Некоторые граждане страны сталкиваются с проблемой запрета на выезд, собираясь отправиться в путешествие за границу по личным или рабочим делам. Причин тому может быть несколько и это:

• задолженность в размере более 10 тыс. рублей — взыскание по алиментам, имущественный ущерб, возмещение вреда здоровью, моральный вред в случае злонамеренного поступка;

• долг свыше 30 тыс. руб. — налоги, ипотека, кредит и тому подобные, или задолженность до 10 тыс. рублей, когда последний раз деньги были внесены 60 дней тому назад и после этого должник не объявлялся;

• причины неимущественной природы — связаны с передачей ребенка, решением суда о восстановлении на должности или о незаконном увольнении сотрудника.

Чтобы покинуть страну без каких-либо проблем, необходимо оплатить имеющиеся за спиной долги в течение не позже, чем за 14 дней до даты выезда. Больше актуальных подробностей представлено на специализированном сайте: https://rudolgi.com, где также подробно расписаны актуальные законодательные моменты, с которыми в любом случае нужно быть ознакомленными.

Как узнать о задолженности?

Все, что нужно сделать, так это открыть сервер для проверки наличия запрета выезда и ввести личные данные. Понадобится номер ИНН, а также имя, фамилия и дата рождения. Именно, чтобы узнать о том, есть ли задолженность по налогам: https://rudolgi.com/uznat-zadolzhennost-nalogi-fns/ - нужно посетить специализированный сайт, а также можно прочесть, как погасить все налоги, чтобы все-таки выехать по итогу за границу.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.