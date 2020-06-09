Преимущества пиломатериалов из дуба, лиственницы, ясеня, бука

Основной характеристикой, на которую полагаются в выборе пиломатериалов для строительства домов, бань, коттеджей, а также отдельных строительных конструкций, как полы, лестницы или террасы — это прочность. Помимо этого, учитываются параметры устойчивости к деформациям, износостойкости, плотности и эстетичности. Среди всех видов пород дерева, которые максимально соответствуют этим критериям, отличились бук, ясень, лиственница и дуб. А теперь о каждом по порядку. Итак, чтобы приобрести пиломатериалы из дуба, лиственницы, либо это ясень или же другой вид дерева, следует обратить внимание на специализированный сайт, где установлены весьма нормальные и конечно же приемлемые цены, а также есть возможность пообщаться с менеджером в сети, чтобы разузнать нюансы.

Положительные стороны пиломатериалов из распространенных пород дерева

Выбирая для возведения дома строительные материалы из следующих пород дерева, сожалеть не придется:

1. Лиственница — не нужно использовать дополнительные антисептические пропитки, так как в смоле дерева они и так есть. Это значит, что материал не боится различных жучков, бактерий и других патогенных микроорганизмов. Кроме того, дерево морозоустойчивое, долговечное, влагостойкое и простое в обработке.

2. Дуб — невосприимчивые к влаге, очень прочные и плотные, отличаются красивым внешним видом и долгим сроком эксплуатации.

3. Ясень — материал теплопроводный, прочный, упругий, эстетически привлекательный.

4. Бук — во время сушки сохраняет свой первоначальный вид, плотный, отличается хорошей гибкостью, простой в резке и обработке.

Любой пиломатериал — это еще и экологичность, гигиеничность, безопасность для окружающей среды и человека. Следует помнить, что о собственном здоровье важно побеспокоится, и чтобы это сделать лучше покупать стройматериалы из натурального дерева.

Сфера применения

Пиломатериалы из дуба, ясеня, лиственницы и бука активно используют в строительстве, во время ремонта и отделки помещений, в создании ландшафтного дизайна. Популярными материалы стали в мебельной индустрии.

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