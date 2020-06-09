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Общество

Проекция флага РФ транслировалась на Нижегородском кремле в честь Дня России

13 июня 2020 09:37  [53] Общество

Фото: Александр Воложанин

Проекция российского триколора транслировалась на Нижегородском кремле в рамках акции "Флаги России" 11 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Флешмоб был приурочен к Дню России. В рамках него государственный символ РФ также был размещен на балконах и окнах жилых домов, административных зданий и гостиниц региона.

"Нижегородская область активно поддержала акцию "Флаги России". К ней присоединились уже более 100 тысяч жителей из разных районов. Кроме того, масштабная проекция российского триколора появилась на Нижегородском кремле, на участке от Тайницкой до Часовой башни", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

(фото: Александр Воложанин)

Запись проекции российского флага на стены Нижегородского кремля можно будет посмотреть в социальных сетях министерства культуры Нижегородской области.

Акцию "Флаги России" также поддержало нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Вместе с жителями они разместили флаг России на окнах и балконах дома №3 по улице Якорной. Кроме того, российским триколором украшены балконы отеля "Маринс Парк".

 

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